Російські війська атакували пасажирський поїзд з Києва: які наслідки

16 вересня російські війська завдали удару по поїзду Київ — Миколаїв. Працівники та пасажири завчасно евакуювалися, тому постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там зауважили, що росіяни продовжують полювання на пасажирські поїзди.

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди "Укрзалізниці "локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - зазначили в УЗ.

Там додали, що для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.

Атака на поїзди

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею.

А 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози пасажирів евакуювали, тому постраждалих немає.

8 вересня Росія також атакувала пасажирський поїзд Київ – Суми. Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці", а пасажирів евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.