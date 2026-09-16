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Российские войска атаковали пассажирский поезд из Киева: какие последствия

Укрзализныця
"Укрзализныця" сообщила об очередной атаке на поезд / Укрзалізниця

16 сентября российские войска нанесли удар по поезду Киев — Николаев. Работники и пассажиры раньше времени эвакуировались, поэтому пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там отметили, что россияне продолжают охоту на пассажирские поезда.

"Сегодня под удар попал поезд №122 Киев - Николаев. Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы", - отметили в УЗ.

Там добавили, что для пассажиров вместе с Николаевской ОВА организуют автобусные трансферы.

Атака на поезда

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей.

А 12 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет.

8 сентября Россия также атаковала пассажирский поезд Киев – Сумы. Поезд раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци", а пассажиров эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Автор:
Светлана Манько

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