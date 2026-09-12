Россия атаковала железную дорогу в Луцке и Фастове

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет. Из-за атаки возможны изменения в графиках движения поездов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании сообщили о попадании в Луцке и Фастове. Мониторинговая группа "Укрзализныци" заблаговременно обнаружила угрозу, после чего пассажиры были эвакуированы в безопасные места.

По сообщению УЗ атака продолжалась, в воздушном пространстве находились многочисленные ударные беспилотники.

Из-за ситуации безопасности железнодорожники не исключают оперативных изменений в графиках движения. Пассажирам советуют проверять актуальный статус своих поездов перед поездкой.

Информации о масштабах повреждений железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове пока нет.

Напомним, 8 сентября Россия также атаковала пассажирский поезд Киев – Сумы. Поезд раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци", а пассажиров эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.