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"Укрзализныця" сообщила об очередной российской атаке на пассажирский поезд: погибла проводница
8 сентября российская армия атаковала региональный пассажирский поезд, курсировавший по маршруту Днепр — Запорожье. В результате удара погибла проводница.
Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".
"К сожалению, есть подтверждение гибели нашей коллеги из-за вражеской атаки на пассажирский поезд — проводницы регионального поезда Днепр — Запорожье. Она вернулась к поезду уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизни", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасательные работы продолжаются.
В УЗ отмечают, что в таких ситуациях каждая секунда имеет значение.
"Укрзализныця" призвала пассажиров неукоснительно выполнять команды железнодорожников, покидать поезд во время эвакуации и переходить к укрытию или на безопасное расстояние — не менее 200 метров и с природными барьерами, чтобы обезопасить себя от обломков и шрапнелей.
Также железнодорожники поблагодарили Днепропетровскую и Запорожскую ОВА за оперативное взаимодействие и помощь с автобусами для пассажиров.
Напомним, 8 сентября российская армия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду "Укрзализныци" сообщением Киев - Сумы. Благодаря своевременной эвакуации пострадавших нет.