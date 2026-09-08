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Новости
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"Укрзализныця" сообщила об очередной российской атаке на пассажирский поезд: погибла проводница

атака на поезд
Россия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду

8 сентября российская армия атаковала региональный пассажирский поезд, курсировавший по маршруту Днепр — Запорожье. В результате удара погибла проводница.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

"К сожалению, есть подтверждение гибели нашей коллеги из-за вражеской атаки на пассажирский поезд — проводницы регионального поезда Днепр — Запорожье. Она вернулась к поезду уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизни", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасательные работы продолжаются.

В УЗ отмечают, что в таких ситуациях каждая секунда имеет значение.

"Укрзализныця" призвала пассажиров неукоснительно выполнять команды железнодорожников, покидать поезд во время эвакуации и переходить к укрытию или на безопасное расстояние — не менее 200 метров и с природными барьерами, чтобы обезопасить себя от обломков и шрапнелей.

Также железнодорожники поблагодарили Днепропетровскую и Запорожскую ОВА за оперативное взаимодействие и помощь с автобусами для пассажиров.

Напомним, 8 сентября российская армия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду "Укрзализныци" сообщением Киев - Сумы. Благодаря своевременной эвакуации пострадавших нет.

Автор:
Светлана Манько

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