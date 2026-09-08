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"Укрзалізниця" повідомила про чергову російську атаку на пасажирський поїзд: загинула провідниця

атака на поїзд
Росія завдала чергового удару по пасажирському поїзду

8 вересня російська армія атакувала регіональний пасажирський поїзд, який курсував за маршрутом Дніпро — Запоріжжя. Внаслідок удару загинула провідниця. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

"На жаль, маємо підтвердження загибелі нашої колеги через ворожу атаку на пасажирський поїзд — провідниці регіонального поїзда Дніпро — Запоріжжя. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальні роботи тривають.

В УЗ наголошують, що у таких ситуаціях кожна секунда має значення.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів неухильно виконувати команди залізничників, залишати поїзд під час евакуації та переходити до укриття або на безпечну відстань — щонайменше 200 метрів і з природними бар'єрами, щоб убезпечити себе від уламків і шрапнелі.

Також залізничники подякували Дніпропетровській та Запорізькій ОВА за оперативну взаємодію та допомогу з автобусами для пасажирів.

Нагадаємо, 8 вересня російська армія завдала чергового удару по пасажирському поїзду “Укрзалізниці”  сполученням Київ — Суми. Завдяки вчасній евакуації постраждалих немає. 

Автор:
Світлана Манько

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