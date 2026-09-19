RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Російська атака пошкодила великий склад зоотоварів на Київщині

Російська атака пошкодила великий склад зоотоварів на Київщині
Російська атака пошкодила великий склад зоотоварів на Київщині

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено склад Suziria Group площею понад 8 тис. кв. м. Працівники на момент удару перебували в укритті, постраждалих немає.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Suziria Group.

На місці працюють екстрені служби. Пожежу ще локалізують, після чого компанія планує провести повну оцінку пошкоджень.

У Suziria Group зазначили, що протягом останніх тижнів змінювали логістичні процеси, щоб зменшити ризики для роботи. Після атаки компанія планує відновити операції, однак конкретні строки поки не називає.

Інформацію про подальшу роботу та можливі зміни для партнерів компанія обіцяє надати після оцінки наслідків атаки.

Про Suziria Group

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo.

Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

Станом на початок 2026 року Suziria експортує п’ять власних брендів – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – до 13 країн світу. Бренд CATCH! також планує з’явитися на міжнародному ринку, для чого створено окреме пакування, адаптоване до вимог експорту.

Нагадаємо, державний Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з Suziria Group на суму більше 4,5 мільйона доларів. Кошти будуть спрямовані на будівництво нової лінії виготовлення кормів для тварин у Калуші.

 2 мільйона гривень виробнику на ці цілі були надані у вигляді гранту в рамках проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Ще біля 4,5 мільйона доларів компанія збиралася доінвестувати за рахунок кредитів від українських банків та власних ресурсів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності