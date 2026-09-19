Російська атака пошкодила великий склад зоотоварів на Київщині

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено склад Suziria Group площею понад 8 тис. кв. м. Працівники на момент удару перебували в укритті, постраждалих немає.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Suziria Group.

На місці працюють екстрені служби. Пожежу ще локалізують, після чого компанія планує провести повну оцінку пошкоджень.

У Suziria Group зазначили, що протягом останніх тижнів змінювали логістичні процеси, щоб зменшити ризики для роботи. Після атаки компанія планує відновити операції, однак конкретні строки поки не називає.

Інформацію про подальшу роботу та можливі зміни для партнерів компанія обіцяє надати після оцінки наслідків атаки.

Про Suziria Group

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo.

Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

Станом на початок 2026 року Suziria експортує п’ять власних брендів – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – до 13 країн світу. Бренд CATCH! також планує з’явитися на міжнародному ринку, для чого створено окреме пакування, адаптоване до вимог експорту.

Нагадаємо, державний Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з Suziria Group на суму більше 4,5 мільйона доларів. Кошти будуть спрямовані на будівництво нової лінії виготовлення кормів для тварин у Калуші.

2 мільйона гривень виробнику на ці цілі були надані у вигляді гранту в рамках проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Ще біля 4,5 мільйона доларів компанія збиралася доінвестувати за рахунок кредитів від українських банків та власних ресурсів.