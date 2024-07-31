$2 млн на виробництво кормів для тварин: Suziria Group отримає грант від USAID

Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" підписав грантову угоду на $2 млн з компанією Suziria Group, одним із провідних гравців на ринку товарів для домашніх тварин в Україні.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Згідно з повідомленням, це фінансування спрямоване на розширення виробничих потужностей компанії. Suziria Group також планує залучити додатково близько $4,5 млн від українських банків і власних ресурсів.

Грант є частиною підтримки українських підприємств, які постраждали від війни. Завдяки цим коштам Suziria Group відкриє власне виробництво вологих кормів для домашніх тварин у місті Калуш, Івано-Франківської області.

В компанії повідомили, що після ракетних обстрілів Харкова, компанія перемістила сюди виробництво зернових кормів і м'ясних ласощів для собак і котів, але частина виробничих потужностей у Харкові залишається активною.

"Збройна агресія Росії проти України та девальвація національної валюти негативно вплинули на роботу компанії. Усе це спонукало нас переглянути бізнес-модель і зробити ставку на розвиток власних виробничих потужностей на заході країни. … Наша співпраця демонструє, що усі учасники процесу налаштовані на перемогу України й готові інвестувати у розвиток конкурентоспроможного бізнесу та підтримку української економіки", — зазначила співвласниця Suziria Group Поліна Кошарна.

Завдяки гранту і новій виробничій лінії, Suziria Group планує збільшити потужність виробництва, створити 130 нових робочих місць і знизити собівартість продукції. Компанія розраховує на розширення ринку за рахунок співпраці з українськими постачальниками сировини та роздрібними мережами, виготовляючи продукцію під їхніми торговими марками.

Заступниця керівника проєкту USAID Юлія Вітка підкреслила, що попри виклики, Suziria Group продовжує розвиватися, створює додаткові робочі місця та готується до виходу на нові ринки, а це все разом сприятиме економічному відновленню України.

Наразі вологі корми для домашніх тварин Suziria Group виготовляються в ЄС. Завдяки розвитку власного виробництва компанія планує поступово відмовитися від імпорту цієї категорії продукції та розширити продажі. Через три роки Suziria Group має намір розпочати експорт кормів до Європи.

Зауважимо, що за підсумками 2023 року ринок зоотоварів в Україні продовжує розвиватися. У гривневому еквіваленті його зростання склало 27,3% - він збільшився з 28,03 млрд грн до 35,7 млрд грн.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, яка розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution і омніканальна мережа зоомаркетів MasterZoo. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортуючи власні бренди, серед яких: Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.