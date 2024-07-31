$2 млн на производство кормов для животных: Suziria Group получит грант от USAID

Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" подписал грантовое соглашение на $2 млн. с компанией Suziria Group, одним из ведущих игроков на рынке товаров для домашних животных в Украине.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Согласно сообщению, это финансирование направлено на расширение производственных мощностей компании. Suziria Group также планирует привлечь дополнительно около $4,5 млн. от украинских банков и собственных ресурсов.

Грант является частью поддержки украинских предприятий, пострадавших от войны. Благодаря этим средствам Suziria Group откроет собственное производство влажных кормов для домашних животных в городе Калуш, Ивано-Франковской области.

В компании сообщили, что после ракетных обстрелов Харькова компания переместила сюда производство зерновых кормов и мясного лакомства для собак и кошек, но часть производственных мощностей в Харькове остается активной.

"Вооруженная агрессия России против Украины и девальвация национальной валюты оказали негативное влияние на работу компании. Все это побудило нас пересмотреть бизнес-модель и сделать ставку на развитие собственных производственных мощностей на западе страны. … Наше сотрудничество демонстрирует, что все участники процесса настроены на победу Украины и готовы инвестировать в развитие конкурентоспособного бизнеса и поддержку украинской экономики", — отметила совладелица Suziria Group Полина Кошарна.

Благодаря гранту и новой производственной линии Suziria Group планирует увеличить мощность производства, создать 130 новых рабочих мест и снизить себестоимость продукции. Компания рассчитывает на расширение рынка за счет сотрудничества с украинскими поставщиками сырья и розничными сетями, производя продукцию под их торговыми марками.

Заместитель руководителя проекта USAID Юлия Витка подчеркнула, что, несмотря на вызовы, Suziria Group продолжает развиваться, создает дополнительные рабочие места и готовится к выходу на новые рынки, а это все вместе будет способствовать экономическому восстановлению Украины.

В настоящее время влажные корма для домашних животных Suziria Group производятся в ЕС. Благодаря развитию собственного производства, компания планирует постепенно отказаться от импорта этой категории продукции и расширить продажи. Через три года Suziria Group намерена начать экспорт кормов в Европу.

Заметим, что по итогам 2023 года рынок зоотоваров в Украине продолжает развиваться. В гривневом эквиваленте его рост составил 27,3% – он увеличился с 28,03 млрд грн до 35,7 млрд грн.

Suziria Group – украинская семейная группа компаний, развивающая рынок товаров для домашних животных более 30 лет. В ее состав входят компании Suziria Brands, Suziria Distribution и омниканальная сеть зоомаркетов MasterZoo. Компания работает по всей территории Украины и за ее пределами, экспортируя собственные бренды, среди которых: Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.