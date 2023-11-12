Производитель кормов для котов и собак Kormotech инвестирует более €60 миллионов в расширение завода в Литве

Украинский производитель кормов для котов и собак Kormotech инвестирует более 60 миллионов евро в четыре очереди производства в городе Кедайняй (Литва), которые будут введены в эксплуатацию в течение 2025-2028 годов.

Как отмечают в компании, первый зарубежный завод она запустила в Литве в 2020 году, и сегодня на производстве влажных кормов мощностью более 20 тысяч тонн в год работает более 170 специалистов из Украины и Литвы.

Благодаря новому проекту расширения Kormotech удвоит текущую численность персонала в Литве, добавив 200 новых рабочих мест за пять лет. Всего в компании работают около 1300 сотрудников в пяти странах – Украине, Литве, Польше, Румынии и США.

"Мы считаем Литву своим вторым домашним рынком. Конечно, мы планируем построить новые производственные мощности в Украине сразу после окончания войны. Но сейчас Литва - наше окно в мир", - прокомментировал гендиректор и совладелец Kormotech Ростислав Вовк.

По его словам, литовский завод стал для компании надежной опорой, поскольку он работает на 100% мощности всегда, в то время как в Украине она должна считаться с рисками остановок из-за войны.

"Наш успешный опыт строительства и работы в Литве, благоприятные условия в свободной экономической зоне, поддержка Invest Lithuania и наша хорошо отлаженная сеть партнеров и поставщиков и привели нас к решению расширить предприятие", - отметил бизнесмен.

Первую новую производственную линию на предприятии Kormotech планирует запустить к 2025 году, добавляя по линии каждый год, пока четыре производственные очереди не будут запущены полностью в 2028 году. По мере прогресса проекта расширения компания будет заинтересована в поиске квалифицированных инженеров, технологов и других узкоспециализированных специалистов как в Украине, так и в Литве.

В Украине Kormotech тоже постоянно расширяет производственные мощности: так, в 2022-2023 годах она инвестировала около 14 миллионов долларов в модернизацию производства сухих кормов и расширение производства влажных почти на 70%.

Kormotech с 2003 года производит питание для кошек и собак под брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав! и Мяу! Ассортимент компании насчитывает более 650 позиций, продукция собственных брендов и торговых марок партнеров Kormotech продается в 40 странах мира.