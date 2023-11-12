Виробник кормів для котів і собак Kormotech інвестує понад €60 мільйонів в розширення заводу в Литві

Український виробник кормів для котів і собак Kormotech інвестує понад 60 мільйонів євро в чотири черги виробництва у місті Кедайняй (Литва), які будуть введені в експлуатацію протягом 2025-2028 років.

Як зазначають в компанії, перший закордонний завод вона запустила в Литві в 2020 році, і сьогодні на виробництві вологих кормів потужністю понад 20 тисяч тонн на рік працює понад 170 фахівців з України і Литви.

Завдяки новому проекту розширення Kormotech подвоїть поточну чисельність персоналу в Литві, додавши 200 нових робочих місць за п'ять років. Загалом наразі в компанії працюють близько 1300 співробітників у п'яти країнах – Україні, Литві, Польщі, Румунії та США.

"Ми вважаємо Литву своїм другим домашнім ринком. Звісно, ми плануємо побудувати нові виробничі потужності в Україні одразу після закінчення війни. Але зараз Литва є нашим вікном у світ", - прокоментував гендиректор та співвласник Kormotech Ростислав Вовк.

За його словами, литовський завод став для компанії надійною опорою, оскільки він працює на 100% потужності завжди, тоді як в Україні вона мусить рахуватися з ризиками зупинок через війну.

"Наш успішний досвід будівництва і роботи в Литві, сприятливі умови у вільній економічній зоні, підтримка Invest Lithuania та наша добре налагоджена мережа партнерів і постачальників і привели нас до рішення розширити підприємство", - зазначив бізнесмен.

Першу нову виробничу лінію на підприємстві Kormotech планує запустити до 2025 року, додаючи по лінії щороку, поки чотири виробничі черги не будуть запущені повністю в 2028 році. В міру прогресу проєкту розширення компанія буде зацікавлена в пошуку кваліфікованих інженерів, технологів та інших вузькоспеціалізованих фахівців як в Україні, так і в Литві.

В Україні Kormotech теж постійно розширює виробничі потужності: так, в 2022-2023 рокіах вона інвестувала близько 14 мільйонів доларів у модернізацію виробництва сухих кормів та розширення виробництва вологих майже на 70%.

Kormotech з 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав! та Мяу! Асортимент компанії налічує понад 650 позицій, продукція власних брендів та власних торгових марок партнерів Kormotech продається у 40 країнах світу.