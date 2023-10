20 фактів про Кормотех: як український виробник їжі для котів і собак змінив ринок і ставлення до тварин за 20 років роботи

Глобальній компанії з українським корінням Kormotech цьогоріч виповнилося 20 років. За цей час вона підкорила не тільки смаки українських чотирилапих, але і понад три десятки міжнародних ринків та реалізувала низку соціальних проєктів. До 20–річчя компанії ділимось 20 фактами про Kormotech.

1. Материнська компанія Enzym (виробництво дріжджів та фудтех) створила Kormotech у 2003 році як проєкт із диверсифікації існуючого бізнесу. Ринок хлібопечення почав стагнувати, і власники замислились про альтернативні напрямки. Після вивчення ринку виникла ідея виробляти їжу для котів і собак.

2. До відкриття власного заводу Kormotech виробляв корм на аутсорсі в Данії. Перший вихід продукту на ринок провалився – українські споживачі недовірливо поставились до кольорових гранул сухого корму. В той же час, в Америці та Європі, звідки компанія запозичила цей підхід, це було звично: колір гранули означав відповідні інгредієнти – овочі, зелень, м’ясо.

3. Потужності першого заводу сухих кормів Kormotech, відкритого в 2005 році, дорівнювали на той час ємності всього українського ринку кормів для тварин. Сьогодні потужність 3 підприємств Kormotech, що виробляють сухі корми і паучі, дорівнює 90 тис. тон на рік і постійно розширюється, адже ринок стрімко росте. Kormotech забезпечує майже чверть українського ринку їжі для котів і собак.

4. Кормотехівські корми виробляються за стандартами якості дитячого харчування. На момент будівництва заводу в українському законодавстві не існувало відповідного стандарту їжі для тварин, тож за основу взяли стандарти європейські. Якість кінцевого продукту контролюється у 60 точках – від вибору сировини до потрапляння товару на полицю магазину.

5. 20 років тому в Україні не існувало стійкої звички годувати тварин кормом. Більше 80% петперентів годували своїх улюбленців “зі столу”. Сьогодні – більше 80% петперентів надають перевагу готовому корму, і це правильно: адже готовий корм – це збалансований раціон, що містить всі поживні речовини та мікроелементи, що потрібні для здоров’я та довголіття тварини.

6. Kormotech більш ніж достойно представляє український бізнес у своїй галузі. Метою стратегії Kormotech 2018 – 2023 було увійти в ТОП-50 світових виробників петфуду*. За результатами 2021 року компанія опинилась на 51-му місці, за результатами 2022 – на 55-му. Повномасштабна війна далася взнаки – компаніям із України в рази складніше конкурувати із транснаціоналами, які знаходяться у більш вигідних макроекономічних умовах. Але амбітна мета стратегії 2024 – 2028 – увійти в ТОП-30 із понад 3000 виробників у світі та вийти в ТОП-5 виробників кормів на стратегічних ринках.

7. Станом на 2021 – 2022 роки Kormotech знаходився на 7 місці із 10 найбільш динамічно зростаючих петфуд брендів у світі. Сьогодні Kormotech – у 20-ці компаній, що найшвидше розвиваються. Щоб досягнути своєї амбітної мети, за найближчі 5 років Kormotech має прирости, як мінімум, втричі.

8. Кожен третій український кіт чи собака із задоволенням смакує продуктами Kormotech від брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! Асортимент Kormotech налічує 650 позицій. Крім улюблених українцями брендів, Kormotech виробляє експортні бренди My Love і Master, та продукти під приватними торговими марками партнерів.

9. Для виготовлення кормів Kormotech використовує більше 2000 сировин, 90% яких мають українське походження. Серед них як звичні – наприклад, свіже м’ясо, овочі, ягоди і трави, так і екзотичні – наприклад, лохина, сорго, амарант, тунець, кальмари. Географія закупівель сировини – від Норвегії до Південної Америки.

10. За 20 років Kormotech реалізував більше 10 соціальних проєктів – від допомоги тваринам після початку війни в 2014 році (проєкт “Не залишай нас в АТО”) до програми гуманної освіти для школярів “Маленький принц”. У 2019 році компанія визначила для себе соціальну місію – змінити ставлення до тварин у всій Східній Європі: не як до власності, а як до компаньйонів та членів родини. 85% кормотехівців – петперенти, тобто, мають кота, собаку, а то й обох.

11. Структура сімейного бізнесу родини Вовк включає не тільки системоутворюючі підприємства – Kormotech та Enzym, а й інвестиційні проєкти, наприклад, Kormotech Америка (проєкт, що підкорює американський ринок петфуду), petcare стартапи Animal ID, Rocketo, біотех лабораторію Explogen. Нещодавно Kormotech оголосив про відкриття власного венчурного підрозділу, який займатиметься пошуком та розвитком перспективних petcare стартапів.

12. За 20 років команда Kormotech зросла до більш ніж до 1200 людей у 5 країнах світу. У 2023 році компанія отримала відзнаки від низки ділових видань та увійшла в рейтинги “50 найкращих роботодавців воєнного часу” від журналу Forbes та рейтинг ТОП-50 роботодавців від видання Delo.ua.

13. В 2023 році Kormotech потрапив на сторінки таких авторитетних глобальних ділових видань, як New York Times та Reuters як приклад життєстійкого українського бізнесу, що залишається гнучким та розвивається на міжнародних ринках попри війну.

14. Після початку повномасштабного вторгнення Kormotech із опорою на литовський міжнародний фонд U–Hearts створив глобальний ланцюжок допомоги українським тваринам – ініціативу Save Pets of Ukraine, що взяла на себе місію бути голосом українських тварин у світі. За перший рік роботи ініціатива залучила більше $3 млн допомоги від світових донорів. Сьогодні Save Pets of Ukraine – це більше 300 000 нагодованих тварин та більше 1500 тонн наданого зооволонтерам корму. Save Pets of Ukraine – друга за впізнаваністю зоозахисна ініціатива в Україні і беззаперечний експерт в сфері відповідального догляду за тваринами – експерти ініціативи проводять дослідження стану притулків в Україні, розробляють корисні інформаційні матеріали, гайди та інструкції, використовуючи які, кожен охочий може долучитись до допомоги українським тваринам.

15. Бренд Optimeal від Kormotech створив перший в Україні мультиканальний сервіс та гарячу лінію швидкої ветеринарної допомоги Optimeal Expert 9100. За півтора роки існування сервіс прийняв більше 400 000 звернень, частина із яких – повторні. Лікарі приймали пологи в бомбосховищі по телефону та лікували поранених і хворих тварин, знайдених на передовій. Сьогодні лікарі сервісу приймають в середньому 11 дзвінків та обробляють 13 звернень у месенджерах на годину.

16. Платформа LOOK 4 PAWS від бренду CLUB 4 PAWS популяризує адопцію безпородних тварин та розкриває їх як чотирилапих особистостей через професійні фотосесії та образи. За допомогою платформи вже вдалось прилаштувати більше 1 000 тварин.

17. Соціальні проекти Kormotech в 2022 – 2023 роках отримали низку відзнак від українських медіа та рейтингів. Так, кейс проєкту гарячої лінії Optimeal 9100 переміг у номінації “Корпоративне волонтерство” всеукраїнського рейтингу “Відповідальна країна”, кейс проєкту відповідальної адопції LOOK 4 PAWS в номінації “Діджитал–кампанія” і кейс Save Pets of Ukraine & Епіцентр “Operation PAW-Pose” в номінації “Міжнародна кампанія” рейтингу маркетингових ініціатив X-Ray Awards.

18. До 20-річчя компанії Kormotech запустив національну кампанію “За покликом серця”, в якій через улюблені та впізнавані бренди вперше знайомиться з петперентами своїх чотирилапих клієнтів. На честь 20–річчя в мережах супермаркетів на полицях із продуктами Kormotech з’явились спеціальні позначки, які розповідають про компанію-виробника Kormotech та її цінності.

19. До 20-ї річниці Kormotech розробив розважальну платформу Kormotech Family – сімейний альбом українських чотирилапих, куди може додати власного улюбленця та розказати його історію. Платформа створена таким чином, що де б ви не перебували – в Україні чи закордоном, ви можете нанести на карту сімейного альбому рідне місто і розмістити профіль улюбленця.

20. На честь власного 20–річчя Kormotech передасть 100 000 грн з кожних 20 тонн корму брендів CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! на допомогу дітям та домашнім улюбленцям, що постраждали від війни. Кошти будуть скеровані у благодійний фонд «Голоси дітей» та ініціативу «Save Pets of Ukraine»**. Спільно з “Голосами дітей” компанія обладнає пет френдлі сімейні кімнати для батьків і дітей в укриттях лікарень на прифронтових територіях, спільно з Save Pets of Ukraine закупить корми, ліки, вакцини та все необхідне для допомоги тваринам у притулках.

*Спеціальний незалежний щорічний рейтинг провідного профільного видання Petfood Industry, що аналізує виробників за рядом параметрів, зокрема, грошові обороти, обсяги виробництва іі тд.

**Деталі кампанії на сайті

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, що з 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-60 світових виробників харчування для тварин і ТОП-20 найбільш динамічних петфуд–брендів. Kormotech реалізує у 40 країнах світу продукцію своїх брендів та власних торгових марок партнерів.