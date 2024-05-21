Галузі з використанням ШІ нарощують продуктивність уп’ятеро швидше за більш консервативні - дослідження

Галузі еконміки, у яких задля вирішення багатьох робочих завдань може використовуватися штучний інтелект, демонструють значно більш швидке зростання продуктивності праці порівняно з іншими. Про це свідчать результати дослідження аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), яке охоплювало період з 2018 по 2022 рік.

Згідно з аналізом, у сферах професійних і фінансових послуг, а також інформаційних технологій продуктивність праці зросла в середньому на 4,3%, що в 4,8 рази швидше, ніж у галузях будівництва, промисловості, роздрібної торгівлі, громадського харчування та транспорту (лише на 0,9%).

Як ідеться в результатах дослідження PwC, яке охопило понад півмільярда оголошень про роботу у 15 розвинених країнах, на кожну вакансію, яка вимагала навичок спеціаліста з машинного навчання у 2012 році, тепер припадає по сім вакансій.

Компанія також виявила, що зростання з 2016 року кількості вакансій, які вимагають навичок роботи з ШІ, випереджає всі інші типи вакансій; а кількість оголошень, в яких зазначалася потреба в таких навичках роботи, росла у 3,5 рази швидше, ніж загальна кількість.

Більш того, вакансії, що вимагають навичок роботи з ШІ, пропонують вищу оплату праці. Наприклад, у США зарплата на таких посадах в середньому на 25% вища, ніж загалом по ринку, а у Великій Британії – на 14%.

У різних галузях розмір середньої надбавки згідно оголошень може значно коливатися: наприклад, у США становить 18% для бухгалтерів, 33% - для фінансових аналітиків, 43% - для менеджерів з продажу та маркетингу, 49% - для юристів, 53% - для адміністраторів баз даних.

Дослідження показує, що в секторах інтелектуальної роботи спостерігається найшвидше зростання частки вакансій, які вимагають навичок роботи з ШІ. Зокрема, у галузі фінансових послуг частка робочих місць, які вимагають таких навичок, у 2,8 раза вища за інші сектори, у професійних послугах – у 3 рази вище, а в сфері інформації та комунікацій - у 5 разів.

У компанії вважають, що подібно до минулих технологічних революцій, штучний інтелект змінює вимоги до успіху працівників, і ті, хто пристосується, можуть отримати значні нові можливості. Зокрема, згідно цьогорічного опитування PwC, 69% керівників компаній очікують, що ШІ потребуватиме від їхніх співробітників нових навичок, а 87% керівників вже впровадили ШІ.

Нагадаємо, що днями директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що ШІ може вплинути на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі протягом найближчих двох років.

Георгієва також вказала на те, що хоча використання ШІ має потенціал для значного підвищення продуктивності праці, але водночас несе й ризики. Зокрема, вона висловила занепокоєння щодо можливого зростання дезінформації та посилення нерівності в суспільстві внаслідок широкого впровадження таких технологій.

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