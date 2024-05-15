Через стрімкий розвиток ШІ у світі рекордно зросли ціни на мідь

Ф'ючерси на мідь досягли рекордного максимуму з квітня 2022 року, оскільки попит на кольоровий метал залишається високим на тлі активного будівництва центрів обробки даних і електрифікації світової економіки.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що ціни на мідь на Нью-Йоркській товарній біржі досягли 5,02 доларів за фунт. У 2024 році метал подорожчав більш як на 25%. При цьому, згідно з прогнозами Bank of America (BofA), попит на мідь з боку виробників електромобілів та транспортного сектора загалом збільшиться приблизно на 5% цього року.

В чому важливість міді

"Попит на мідь вважається показником економічного здоров'я, оскільки метал є ключовим чинником екосистеми енергетичного переходу. Це невід'ємна частина виробництва електромобілів, електромереж та вітряних турбін, особливо в умовах електрифікації світової економіки", - пише видання.

Мідь також є критично важливим матеріалом для кабелів, що використовуються в центрах обробки даних, зростання кількості яких стимулює попит на червоний метал, особливо у зв'язку зі зростанням популярності штучного інтелекту.

"Оскільки попит на електромобілі все ще зростає, хоч і повільнішими темпами, акцент змістився у бік міді, необхідної для будівництва центрів обробки даних", — йдеться у повідомленні BofA.

Міжнародна дослідницька група з міді (ICSG) знизила прогнози профіциту пропозиції цього металу в цьому році через нижчі, ніж очікувалося, обсяги видобутку.

Прогноз зростання виробництва міді на 2024 рік знижено до 0,5% порівняно із зростанням на 3,7%, як прогнозувалось ICSG у жовтні 2023 року. В основному це пов'язано з повільнішим, ніж очікувалося, нарощуванням виробництва, затримками із введенням в експлуатацію проєктів та переглядом прогнозів щодо обсягу виробництва від основних виробників.

Нагадаємо, експерти МВФ прогнозують подорожчання копалин, які потрібні для переходу на "чисту" енергетику. Очікується, що значно зростуть ціни на нікель, кобальт, літій, мідь та інші копалини, які використовуються для виробництва електромобілів, сонячних панелей і вітряних турбін.

Додамо, що у квітні 2024 року ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в 2400 доларів за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – 2350 доларів.

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