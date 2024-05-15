Из-за стремительного развития ИИ в мире рекордно выросли цены на медь

Фьючерсы на медь достигли рекордного максимума с апреля 2022 года, поскольку спрос на цветной металл остается высоким на фоне активного строительства центров обработки данных и электрификации мировой экономики.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что цены на медь на Нью-Йоркской товарной бирже достигли $5,02 за фунт. В 2024 году металл подорожал более чем на 25%. При этом, по прогнозам Bank of America (BofA), спрос на медь со стороны производителей электромобилей и транспортного сектора в целом увеличится примерно на 5% в этом году.

В чем важность меди

"Спрос на медь считается показателем экономического здоровья, поскольку металл является ключевым фактором экосистемы энергетического перехода. Это неотъемлемая часть производства электромобилей, электросетей и ветряных турбин, особенно в условиях электрификации мировой экономики", – пишет издание.

Медь также является критически важным материалом для кабелей, используемых в центрах обработки данных, рост количества которых стимулирует спрос на красный металл, особенно в связи с ростом популярности искусственного интеллекта.

"Поскольку спрос на электромобили все еще растет, хотя и более медленными темпами, акцент сместился в сторону меди, необходимой для строительства центров обработки данных", - говорится в сообщении BofA.

Международная исследовательская группа по меди (ICSG) снизила прогнозы профицита предложения этого металла в этом году из-за более низких, чем ожидалось, объемов добычи.

Прогноз роста производства меди на 2024 год снижен до 0,5% по сравнению с ростом на 3,7%, как прогнозировалось ICSG в октябре 2023 года. В основном это связано с более медленным, чем ожидалось, наращиванием производства, задержками с вводом в эксплуатацию проектов и пересмотром прогнозов по объему производства от основных производителей.

Напомним, эксперты МВФ прогнозируют подорожание ископаемых, необходимых для перехода на "чистую" энергетику. Ожидается, что значительно увеличатся цены на никель, кобальт, литий, медь и другие ископаемые, которые используются для производства электромобилей, солнечных панелей и ветряных турбин.

Добавим, что в апреле 2024 года цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в 2400 долларов за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля – 2350 долларов.

Фото: ua.depositphotos.com