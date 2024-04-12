Уже выше $2400 за унцию: мировые цены на золото снова вышли на рекорд

Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в 2400 долларов за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля – 2350 долларов США.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Marketwatch.

Издание отмечает, что котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 по киевскому времени подскочили на 1,7% - до 2413,9 долларов США за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в цене более 14%.

Рост цен на золото связан с возрастающим интересом к большим активам, поскольку напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки из-за объявления о возможном нападении со стороны Ирана на Израиль.

"Такая нестабильность на международных рынках подталкивает инвесторов искать защиты в золоте, рассматривая его как безопасное убежище во время геополитических турбулентностей. Эксперты указывают на усиление спотовых цен на золото в результате увеличения спроса, особенно со стороны центральных банков, активно осуществляющих закупки драгоценного металла", - говорится в сообщении MarketWatch.

По прогнозу аналитиков, эти факторы никуда не денутся, и ралли будет продолжаться.

"На следующей неделе ожидаются лишь второстепенные статистические данные из США, и золото вряд ли испытывает существенное давление", - рассказал глава отдела исследований на сырьевом рынке в Commerzbank Тху Лан Нгуен.

Кроме того, спотовая цена серебра выросла на 2% до 29,04 долларов за унцию, достигнув самого высокого уровня с начала 2021 года.

Платина выросла на 1,7% до 996,36 долларов, а палладий укрепился на 0,5% до 1051,50 долларов.

При этом в марте золото обошлось в 2154 долларов за унцию.

Как утверждало издание CNBC со ссылкой на аналитиков, цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году. Эксперты ссылаются на геополитическую неопределенность и вероятное ослабление доллара США.

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