Вже вище $2400 за унцію: світові ціни на золото знову вийшли на рекорд

Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в 2400 доларів США за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – 2350 доларів США.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Marketwatch.

Видання зазначає, що котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex до 12:00 за київським часом підскочили на 1,7% – до 2413,9 доларів США за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав у ціні понад 14%.

Зростання цін на золото пов'язують з дедалі більшим інтересом до більших активів, оскільки напруженість на Близькому Сході досягла критичної точки через оголошення про можливий напад з боку Ірану на Ізраїль.

"Така нестабільність на міжнародних ринках підштовхує інвесторів шукати захисту в золоті, розглядаючи його як безпечний притулок під час геополітичних турбулентностей. Експерти вказують на посилення спотових цін на золото внаслідок збільшення попиту, особливо з боку центральних банків, що активно здійснюють закупівлі дорогоцінного металу", - йдеться в повідомленні MarketWatch.

За прогнозом аналітиків, ці фактори нікуди не подінуться, і ралі триватиме.

"Наступного тижня очікуються лише другорядні статистичні дані зі США, і золото навряд чи зазнає суттєвого тиску", – розповів глава відділу досліджень на сировинному ринку в Commerzbank Тху Лан Нгуєн.

Крім того, спотова ціна срібла зросла на 2% до 29,04 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня з початку 2021 року.

Платина зросла на 1,7% до 996,36 доларів, а паладій зміцнився на 0,5% до 1051,50 доларів.

При цьому у березні золото коштувало 2154 доларів за унцію.

Як стверджувало видання CNBC з посиланням на аналітиків, ціни на золото досягнуть нових максимумів у 2024 році. Експерти посилаються на геополітичну невизначеність і ймовірне ослаблення долара США.

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