МВФ прогнозирует подорожание ископаемых, необходимых для перехода на "чистую" энергетику

Война России против Украины уже оказала значительное влияние на цены на глобальных рынках из-за новых торговых ограничений. Ожидается, что цены на никель, кобальт, литий, медь и другие ископаемые, которые используются для производства электромобилей, солнечных панелей и ветряных турбин также значительно возрастут.

Об этом говорится в публикации экспертов МВФ, посвященной тенденциям перехода на "чистую" энергетику.

Даже без дополнительных сложностей, связанных с геополитически мотивированным экспортным контролем, государствам понадобятся беспрецедентные запасы критически важных минералов, чтобы предотвратить худшие последствия изменения климата и достичь нулевого уровня вредных выбросов.

В своем исследовании эксперты обратились в Международное энергетическое агентство (IEA), специалисты которого ожидают, что к 2030 году спрос на медь должен возрасти в 1,5 раза, никель и кобальт – в 2 раза, а на литий – в 6 раз. Это приведет к росту цен и в течение следующих двух десятилетий может сделать эти полезные ископаемые такими же важными, как сырая нефть для мировой экономики.

К примеру, как сообщают эксперты, для типичного аккумулятора электромобиля требуется около 8 кг лития, 35 кг никеля и 14 кг кобальта. Для зарядных станций необходимы существенные объемы меди. Сложность вопроса состоит в том, что современное мировое производство чрезвычайно уязвимо в случае перебоев с поставками этих ископаемых. Их залежи сконцентрированы в отдельных регионах в небольшом количестве стран. Добыча меди в основном происходит в Чили, Перу и Китае. Никель в основном поставляют из Индонезии, Филиппин и России, а кобальт – из Демократической Республики Конго, Филиппин и Австралии. Значительные залежи лития имеют Китай, Чили и Австралия.

Даже там, где есть залежи, нужно время и дорогостоящие вложения, чтобы извлечь их из-под земли. Минералы часто тяжело заменить. К примеру, литий необходим для многих аккумуляторов электромобилей. В результате спрос на них реагирует очень медленно, когда цены растут на фоне дефицита.

Эксперты обращают внимание на необходимость соответствующей фрагментации критически важных рынков на фоне перехода человечества к энергетическим технологиям с нулевым выбросом и смягчению последствий климатических изменений. С этой целью важно сохранить и расширить международное взаимодействие, расширить обмен данными и внедрять другие смарт-подходы в этой области.

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