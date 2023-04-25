В Forbes оценили стоимость полезных ископаемых Украины (ФОТО)

По оценке Forbes, совокупная стоимость природных ресурсов Украины составляет около $15 трлн. При этом более 70% общей суммы приходится только на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

В издании сообщили, что в последний раз государство считало совокупную стоимость природных ресурсов в 2005 году. Тогда разведанные запасы оценивались в правительственных документах в $7–10 трлн, сейчас они значительно выросли.

В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% – железная руда, каждый из других активов – менее 5%. Общий объем полезных ископаемых – 111 млрд. тонн.

По подсчетам экспертов Украина потеряла 63 процентов залежей угля, 11 процентов месторождений нефти, 20 процентов месторождений природного газа, 42 процента месторождений металлов и 33 процента месторождений редкоземельных полезных ископаемых, в том числе лития.

При этом часть этих природных богатств была захвачена Москвой еще после российской аннексии Крыма в 2014 году.

За время войны в Украине Россия прибрала в свои руки 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, 9 месторождений нефти, шесть месторождений железной руды, два месторождения титановой руды, два месторождения циркониевой руды, а также по одному и большой карьер по добыче известняка, ранее использовавшегося для производства стали в Украине.

Кабинет министров 14 февраля утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.