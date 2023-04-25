У Forbes оцінили вартість корисних копалин України (ФОТО)

За оцінкою Forbes, сукупна вартість при­родних ресурсів України сягає майже $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

У виданні повідомили, що востаннє держава рахувала сукупну вартість при­родних ресурсів у 2005 році. Тоді ро­звідані запаси оцінювалися в урядових документах у $7–10 трлн, зараз вони значно зросли.

В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.

За підрахунками експертів, Україна втратила 63 відсотків покладів вугілля, 11 відсотків родовищ нафти, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки родовищ металів і 33 відсотки родовищ рідкісноземельних корисних копалин, у тому числі літію.

При цьому частина цих природних багатств була захоплена Москвою ще після російської анексії Криму у 2014 році.

За час війни в Україні Росія прибрала до своїх рук 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти, шість родовищ залізної руди, два родовища титанової руди, два родовища цирконієвої руди, а також по одному - урану, золота і великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Кабінет міністрів 14 лютого затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.