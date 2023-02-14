Уряд затвердив перелік родовищ стратегічних копалин та пропонує створити в Україні систему запасів нафти

Кабінет міністрів 14 лютого затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Про це повідомляють пресслужба уряду та представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Крім того, затверджено перелік ділянок надр (родовищ відповідних корисних копалин), які надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

"Ідеться про ванадій, літій, титан, уран та сіль. 26 родовищ будуть надаватися у користування на умовах УРП. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, Кабмін схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Він визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та передбачає регулювання відносин у сфері управління формування та функціонування мінімальними запасами.

Положення документу поширюються на відносини, що виникають у процесі формування, зберігання, фінансування, розкриття, поновлення, використання, заміни та продажу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, здійснення системи заходів для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

Як повідомив Шмигаль, в Україні хочуть створити диверсифіковану систему зберігання, завдяки якій в разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання.

"Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроект передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни", - вказав прем'єр.

Також уряд схвалив і проект закону про встановлення відповідальності субʼєктів ринку нафти та нафтопродуктів за порушення вимог щодо формування, зберігання, використання, заміни, оновлення та продажу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів: за це їх передбачається штрафувати.

Окрім цього, Кабмін поклав функції із забезпечення формування та реалізації держполітики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, рідких та твердих альтернативних видів палива, енергозбереження та енергоефективності на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас за Міністерством енергетики залишено функції із забезпечення формування та реалізації держполітики у сфері відновлюваних джерел енергії та газоподібних альтернативних видів палива.

Також установлено, що держполітику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів палива, енергоефективності та енергозбереження реалізує Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.