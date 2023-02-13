Рух вниз. Коли завершиться падіння цін на пальне та чи буде зростання навесні

Ціни на пальне в Україні продовжують падати з кінця грудня. Разом з тим поставки бензину та дизпалива в Україну лише ростуть. Ринок очікує весняних польових робіт та активізації попиту з боку аграрки. Але через переорієнтацію українських трейдерів на європейський ринок та демонополізацію цьогоріч посівна не стане причиною ажіотажного зростання цін.

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Взимку споживання пального традиційно є низьким, однак цього року поставки бензину та дизпалива в Україну продовжили зростати. Це стало причиною посилення конкуренції між трейдерами та падіння цін на АЗС два місяці поспіль. Готуючись до ембарго Європейського союзу проти російських нафтопродуктів європейські та українські трейдери активно накопичували пальне, разом з цим після вступу ембарго в дію дефіциту на пальне нема ні в Європі, ні в Україні. Загалом, за різними оцінками, ціни на АЗС можуть впасти ще на 1-3 гривні через конкуренцію на ринку.

Зараз трейдери очікують весни, коли традиційно з початком польових робіт зростає попит на пальне з боку агросектору та оживає сам ринок пального. В минулі роки посівна та жнива характеризувалися різким здорожчанням дизпалива та ажіотажем. Однак цього року все може бути інакше.

В минулі роки монополісти регулярно штучно створювали ажіотаж на українському ринку пального через що ціни зростали, а найбільші постачальники пального отримували значні прибутки. Зараз через те що український ринок повністю переорієнтувався на поставки пального з Європи, а імпортерів пального стало значно більше цінові коливання також будуть помірними, та залежатимуть головним чином від глобальних нафтових котирувань.

В кінці лютого конкуренція на паливному ринку посилилася

Аналітик профільного видання “НафтоРинок” Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні(6-12 лютого) ціни на бензин та дизпаливо на оптовому ринку коливалися відповідно до коливань нафтових котирувань: спочатку вони впали, а потім дещо зросли. Загалом ціни на дизпаливо від початку року впали на 10%, а на бензин залишалися незмінними.

“Зараз зберігається потенціал до падіння цін на дизпаливо у 2-4 гривні. Якщо “Привату” або “Укрнафта” ще раз знизять ціну, то ймовірніше за все слідом за ними підуть і інші мережі АЗС, оскільки конкуренція на ринку зараз досить жорстка. Багато гравців закупилися за січневими цінами, котрі були дорожче ніж у лютому. Запаси дорогого січневого пального ймовірно дещо стримують щедрість АЗС перед клієнтом”, - каже експерт.

Він зазначає, що рух вниз на минулому тижні продовжили й ціни на автогаз. Регіональна мережа АЗС на Волині King Oil опустила цінник нижче 20 грн/л, що є ціновим рекордом воєнного часу та наближається до довоєнних цін.

Засновник мережі АЗС Дмитро Льоушкін говорить, що наразі Український ринок наповнений пальним і ажіотажу зараз немає. Ціни на пальне в Україні коливаються слідом за цінами на європейському ринку. В кінці минулого тижня оптові ціни підвищились на 50-70 коп/л. Разом з цим на Півдні України жорстка конкуренція за клієнта, а споживання пального зараз мінімальне. Хоча в кінці минулого тижня дещо активізувалися аграрії - на вихідних вони збільшили свою закупівлю.

“Зараз маржа в опті практично вийшла в нуль, ринок уперся в дно і падати вже нема куди, хоча на АЗС ціна ще може падати. Але потенціал для зниження ціни є не у всіх, знижувати ціни на 1-2 можуть собі дозволити преміальні мережі АЗС, а лоукостерам вже нікуди падати”, - каже Льоушкін.

На його думку, конкурентна боротьба за клієнта, що зараз йде між “приватівцями” та “Укрнафтою” не має глобального характеру.

“У них свого часу був спільний клієнт, і цей клієнт зараз має визначитися з тим де він буде заправлятися. “Укрнафта” зараз виглядає більш презентабельно і в плані ціни, й в плані інвестицій в АЗС. А Ігор Валерійович свого слова поки не сказав, у нього зараз інші проблеми тож питання на паузі. Але боротися за їх клієнтів інші гравці ринку не будуть, бо їх ціна не унікальна. У багатьох мереж АЗС є свої програми лояльності, які дозволяють заправитися за ціною на 2-3 гривні нижче ціни стели. В “Укрнафті” такої програми лояльності поки нема і в них поки немає свого клієнта. Ринок попит зараз невеликий, але в лютому таке завжди відбувається. Скоро активізуються аграрії й у трейдерів з’являться нові можливості. “Приватівці” та “Укрнафта” зараз ділять спільне минуле, однак їх боротьба не поширюється на увесь ринок. Якщо ви раніше заправлялися на ОККО або на БРСМ то ви не підете на “Авіас” чи “Укрнафту”, - зазначає Льоушкін.

Початок польових робіт зупинить падіння цін на пальне, але сам ринок цього року буде стабільним

Сіренко каже, що в лютому зростання поставок дизельного пального в Україну зросли на 4% відносно січня попри те, що споживання в лютому завжди було низьким. Він зазначає що оптовики зараз знижують ціни й це відповідно позначається і на роздрібному ринку.

“ При активізації аграріїв паливний ринок в Україні пожвавиться. Попит з боку аграрного сектора посилить рух товарів та грошей у гравців ринку. Цінова боротьба зупиниться в опті та на роздрібному ринку. Сам ринок почне працювати, а зараз він на паузі Але про те якими будуть ціни та маржа трейдерів зараз важко говорити, потенціалу для зростання ціни немає“, - каже експерт.

Льоушкін зазначає, що ажіотажне зростання цін на українському ринку завжди відбувалося двічі на рік, восени та навесні.

“Раніше ми як працювали? У нас були три великі центри поставок пального: Куп’янськ, куди постачалось пальне від Лукойла, Коростень куди йшли поставки з Мозирського НПЗ та Кременчук, а загалом на ринку було 4-5 монополістів. І от двічі на рік в часи пікового споживання пального з’являлися новини, котрі провокували на ринку ажіотаж, або нафтопереробні заводи всі як один ставали на ремонт, або російський Митний союз скасовував сертифікацію українських вагонів. Тож поставки на деякий час припинялися, а ціни злітали на кілька гривень. Такі “бурі в склянці” робилися на українському ринку регулярно. Зараз вже такого не буде оскільки ми возимо пальне з Європи, а європейці себе на ринку так не ведуть. Ціни в цьому році залежатимуть від нафти та будуть коливатися разом з нафтовими котируваннями”, - говорить Льоушкін.

За його словами, в березні ажіотажу не буде також з тої причини, що запасів пального в Європі вистачає. В санкціях ЄС щодо російських нафтопродуктів є багато дірок: поставки російської нафти на болгарський завод “Лукойл” та на угорський НПЗ MOL, а також виключення з-під санкцій сумішей нафтопродуктів. Тож дефіциту та ажіотажної націнки не буде ні в Європі, ні в Україні.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорить, що зараз великі запаси пального та нисхідний ціновий тренд в Європі створюють передумови для подальшого зниження цін на АЗС на 2-3 гривні.

"Зростання цін поки не розглядається. Навіть аграрний сектор на це не вплине оскільки пального зараз значно більше за потребу. Ціни в подальшому залежатимуть від світових цін на нафту", - каже Куюн.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 48,99 53 25,49 WOG 48,99 53 25,43 Socar 50,99 53,99 - Motto 46,98 50,98 - БРСМ-Нафта 48,99 51,49 23,09

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ