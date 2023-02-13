Движение вниз. Когда завершится падение цен на топливо и будет ли рост весной

Цены на горючее в Украине продолжают падать с конца декабря. Вместе с тем, поставки бензина и дизтоплива в Украину только растут. Рынок ожидает весенних полевых работ и активизации спроса со стороны аграрии. Но из-за переориентации украинских трейдеров на европейский рынок и демонополизации в этом году посевная не станет причиной ажиотажного роста цен.

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Зимой потребление горючего традиционно низкое, однако в этом году поставки бензина и дизтоплива в Украину продолжили расти. Это послужило причиной усиления конкуренции между трейдерами и падения цен на АЗС два месяца подряд. Готовясь к эмбарго Европейского союза против российских нефтепродуктов, европейские и украинские трейдеры активно накапливали горючее, вместе с этим после вступления эмбарго в действие дефицита на горючее нет ни в Европе, ни в Украине. В целом, по разным оценкам, цены на АЗС могут упасть еще на 1-3 гривны из-за конкуренции на рынке.

Сейчас трейдеры ожидают весны, когда традиционно с началом полевых работ растет спрос на горючее со стороны агросектора и оживает рынок горючего. В прошлые годы посевная и жатва характеризовались резким удорожанием дизтоплива и ажиотажем. Однако в этом году все может быть по-другому.

В прошлые годы монополисты регулярно искусственно создавали ажиотаж на украинском рынке горючего, из-за чего цены росли, а крупнейшие поставщики горючего получали значительные прибыли. Сейчас из-за того, что украинский рынок полностью переориентировался на поставки горючего из Европы, а импортеров горючего стало значительно больше ценовые колебания также будут умеренными, и будут зависеть главным образом от глобальных нефтяных котировок.

В конце февраля конкуренция на топливном рынке усилилась

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе (6-12 февраля) цены на бензин и дизтопливо на оптовом рынке колебались в соответствии с колебаниями нефтяных котировок: сначала они упали, а потом несколько выросли. В целом, цены на дизтопливо с начала года упали на 10%, а на бензин оставались неизменными.

“Сейчас сохраняется потенциал к падению цен на дизтопливо в 2-4 гривны. Если Привату или Укрнафта еще раз снизят цену, то вероятнее всего вслед за ними пойдут и другие сети АЗС, поскольку конкуренция на рынке сейчас достаточно жесткая. Многие игроки закупились по январским ценам, которые были дороже, чем в феврале. Запасы дорогого январского горючего, вероятно, несколько сдерживают щедрость АЗС перед клиентом”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что движение вниз на прошлой неделе продолжили цены на автогаз. Региональная сеть АЗС на Волыни King Oil опустила ценник ниже 20 грн/л , что является ценовым рекордом военного времени и приближается к довоенным ценам.

Основатель сети АЗС Дмитрий Леушкин говорит, что в настоящее время украинский рынок наполнен горючим и ажиотажа сейчас нет. Цены на горючее в Украине колеблются вслед за ценами на европейском рынке. В конце прошлой недели оптовые цены повысились на 50-70 коп/л. При этом на Юге Украины жесткая конкуренция за клиента, а потребление топлива сейчас минимальное. Хотя в конце прошлой недели несколько активизировались аграрии – на выходных они увеличили свою закупку.

Сейчас маржа в опте практически вышла в ноль, рынок уперся в дно и падать уже некуда, хотя на АЗС цена еще может падать. Но потенциал для снижения цены не у всех, снижать цены на 1-2 могут себе позволить премиальные сети АЗС, а лоукостерам уже некуда падать”, - говорит Леушкин.

По его мнению, конкурентная борьба за клиента, которая сейчас идет между "приватовцами" и "Укрнефтью", не носит глобальный характер.

“У них в свое время был общий клиент, и этот клиент сейчас должен определиться с тем, где он будет заправляться. "Укрнафта" сейчас выглядит более привлекательно и в плане цены, и в плане инвестиций в АЗС. А Игорь Валерьевич своего слова пока не сказал, у него сейчас другие проблемы и вопрос на паузе. Но бороться за их клиентов другие игроки рынка не будут, потому что их цена не уникальна. У многих сетей АЗС есть свои программы лояльности, позволяющие заправиться по цене на 2-3 гривны ниже цены потолка. У "Укрнафты" такой программы лояльности пока нет и у них пока нет своего клиента. Рынок спрос сейчас невелик, но в феврале такое всегда происходит. Скоро активизируются аграрии и у трейдеров появятся новые возможности. Приватовцы и Укрнафта сейчас делят общее прошлое, однако их борьба не распространяется на весь рынок. Если вы раньше заправлялись на ОККО или на БРСМ, то вы не пойдете на "Авиас" или "Укрнафту", - отмечает Леушкин.

Начало полевых работ остановит падение цен на топливо, но сам рынок в этом году будет стабильным.

Сиренко говорит, что в феврале рост поставок дизельного горючего в Украину вырос на 4% по отношению к январю, несмотря на то, что потребление в феврале всегда было низким. Он отмечает, что оптовики сейчас снижают цены и это соответственно сказывается и на розничном рынке.

“ При активизации аграриев топливный рынок в Украине оживится. Спрос со стороны аграрного сектора усугубит движение товаров и денег у игроков рынка. Ценовая борьба остановится на опте и на розничном рынке. Сам рынок заработает, а сейчас он на паузе Но о том, какими будут цены и маржа трейдеров, сейчас трудно говорить, потенциала для роста цены нет“, - говорит эксперт.

Левшкин отмечает, что ажиотажный рост цен на украинском рынке всегда происходил дважды в год, осенью и весной.

“Раньше мы как работали? У нас было три больших центра поставок горючего: Купянск, куда поставлялось горючее от Лукойла, Коростень куда шли поставки из Мозырского НПЗ и Кременчуг, а всего на рынке было 4-5 монополистов. И вот дважды в год во времена пикового потребления горючего появлялись новости, провоцировавшие на рынке ажиотаж, или нефтеперерабатывающие заводы все как один становились на ремонт, или российский Таможенный союз отменял сертификацию украинских вагонов. Поэтому поставки на время прекращались, а цены взлетали на несколько гривен. Такие бури в стакане делались на украинском рынке регулярно. Сейчас уже такого не будет, поскольку мы возим горючее из Европы, а европейцы себя на рынке так не ведут. Цены в этом году будут зависеть от нефти и колебаться вместе с нефтяными котировками”, - говорит Леушкин.

По его словам, в марте ажиотажа не будет также по причине, что запасов горючего в Европе хватает. В санкциях ЕС в отношении российских нефтепродуктов много дыр: поставки российской нефти на болгарский завод "Лукойл" и на венгерский НПЗ MOL, а также исключение из-под санкций смесей нефтепродуктов. Так что дефицита и ажиотажной наценки не будет ни в Европе, ни в Украине.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что сейчас большие запасы горючего и нисходящий ценовой тренд в Европе создают предпосылки для дальнейшего снижения цен на АЗС на 2-3 гривны.

"Рост цен пока не рассматривается. Даже аграрный сектор на это не повлияет, поскольку горючего сейчас значительно больше потребности. Цены в дальнейшем будут зависеть от мировых цен на нефть", - говорит Куюн.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 48,99 53 25,49 WOG 48,99 53 25,43 Socar 50,99 53,99 - Motto 46,98 50,98 - БРСМ-Нефть 48,99 51,49 23,09

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев