Ембарго на російські нефтопродукти почало діяти. Ціни на пальне в Україні продовжують зниження

5 лютого почало діяти ембарго Європейського союзу на російські нафтопродукти. В очікуванні цієї дати як європейські, так і українські трейдери зробили значні запаси пального. Також значні обсяги пального законтрактовані, але ще не поставлені на ринок. Через це ціни на пальне продовжують знижуватися в оптовому та роздрібному сегменті.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що після вступі в дію ембарго на російські нафтопродукти ціни продовжили падіння.

"Всі на ринку готувалися до цього ембарго тому запаси зараз доволі значні. Тож ще кілька тижнів на ринку буде надлишок пального. Чи буде ембарго тиснути на ринок Європи та України ми дізнаємось за кілька тижнів, коли ці запаси виснажаться", - говорить Льоушкін.

За його словами, в європейському ембарго залишається багато вийнятків, таких як дозвіл болгарському заводу "Лукойл" та угорському заводу MOL купувати російську нафту. Крім цього російські нафтопродукти продовжують заходити в країни Балтії під виглядом сумішей.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на українському ринку пального посилилася конкуренція між мережами АЗС.

"Минулого тижня(30 січня- 5 лютого) знизили ціни АЗС мережі Shell та продовжили зниження цін регіональні мережі АЗС. Зараз ритейлери знижують ціни на пальне дещо нижчими темпами (на 50 коп./л), однак загалом зниження продовжується. На відміну від лютого зараз пальне є в наявності на АЗС групи "приват" та "Укрнафти". Враховуючи, що в кінці грудня ці мережі знизили ціни на 3-4 гривні, всі інші гравці ринку будуть намагатися підлаштуватися під них", - каже Сіренко.

Він зазначає, що трейдери готуючись до аграрного сезону 2023 року законтрактували великі обсяги пального тож багато ресурсу зараз в дорозі. Під ці запаси потрібно звільняти ємкості, але достатнього для цього споживання зараз нема. Надалі на роздріб будуть тиснути оптові ціни та посилення конкуренції.

Поставки автогазу в січні також були досить високими, українські трейдери завезли в країну багато російського ресурсу з Польші та країн Балтії. Російський автогаз в Європі коштував дешевше на 150 доларів за тонну ніж автогаз з інших напрямків.

"Кабмін поки не ввів заборону на ввіз "сумішей" під виглядом яких в Україну завозять російський автогаз. Тож ми продовжуємо фінансувати державу-терориста", - каже експерт.

Сіренко вважає, що значні запаси російського пального, котрі Європа зробила напередодні введення ембарго так ци інакше позначаться і на світовому ринку нафти та нафтопродуктах.

"Поки світ ще не відреагував на значний профіцит європейського ринку, але я вважаю, що ця бульбашка лопне і лопне доволі гучно. При поточній ситуації на ринку європейські нафтопереробні заводи повинні вже зараз суттєво скоротити свої закупівлі нафти, а їх постачальники через це будуть змушені знизити ціни. Зараз нафта коштує 80 доларів за барель, тож при поточній ситуації ціна на нафту може впасти на 20%. Це також спричинить падіння цін і на нафтопродукти.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 48,99 53 26,99 WOG 48,99 53 27 Socar 51,99 54,99 - Motto 46,98 51,48 24,98 БРСМ-Нафта 46,99 51,99 24,79

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ