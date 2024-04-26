Щодня артилерійські обстріли: в МАГАТЕ розповіли про ситуацію на ЗАЕС

Атаки на окуповану росіянами Запорізьку АЕС останніми днями припинилися, але ситуація на атомному об’єкті залишається непередбачуваною, адже кожного дня біля нього чутно артилерійські обстріли.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі..

"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це обнадіює. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", - заявив Гроссі.

Він підкреслив, що експерти МАГАТЕ, які працюють на АЕС, щодня чують артилерійські обстріли в місцях, що розташовані на різній відстані від ЗАЕС.

Зазначається, що у понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ відвідали навчальний центр, розташований неподалік периметру майданчика ЗАЕС.

Вони нанесли туди візит уперше після повідомлень про атаки дронів на будівлю 7, 9 та 18 квітня, але при цьому на дах фахівців знову не пустили.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ підтвердили, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

Також днями розвідка повідомляла, що російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під "фальшивим прапором".

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.