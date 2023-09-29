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МАГАТЕ вимагає негайно повернути ЗАЕС під український контроль: ухвалено резолюцію
Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Документ, запропонований Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою, підтримали 69 країн.
Резолюція закликає РФ, зокрема, до:
- негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС;
- повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ);
- гарантування безпечного та захищеного функціонування станції.
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Зокрема, виникають проблеми з живленням ЗАЕС: сім разів вона повністю втрачала енергопостачання. Це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою.
Наразі один із шести енергоблоків станції перебуває у стані "гарячого зупину", що порушує розпорядження українського Держатомрегулювання, яке наказувало перевести всі блоки у "холодний" стан.
Крім того, наприкінці липня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації знайшли протипіхотні міни на периферії майданчика ЗАЕС.
Своєю чергою президент "Енергоатому" Петро Котін пізніше зазначав, що міни є й на дахах енергоблоків.