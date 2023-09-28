Україну обрали до складу Ради керуючих МАГАТЕ

28 вересня на пленарному засіданні 67-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до складу Ради керуючих було обрано одинадцять країн на період 2023–2024 років. Туди увійшла і Україна.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Новообраними членами правління стали Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія та Україна.

Загалом, Рада керуючих складається з 35 членів. Вона є одним із двох керівних органів МАГАТЕ разом із щорічною Генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ. Згідно з повідомленням, функціями Ради є розгляд заяв про прийом у члени агентства, затвердження угоди про гарантії безпеки, публікація норм безпеки, а також призначення генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.

На період 2023–2024 років новий склад Ради МАГАТЕ з 35 членів буде таким: Алжир, Аргентина, Вірменія, Австралія, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Канада, Китай, Коста-Ріка, Данія, Еквадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Японія, Кенія, Республіка Корея, Намібія, Нідерланди, Парагвай, Катар, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Уругвай та Україна.

Раніше Україна вже обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ протягом 2009 - 2011 років.

На обрання України відреагував і президент Володимир Зеленський.

"Україну обрано до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку. Україна залишається надійним партнером у ядерно-енергетичному секторі, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ​​ролі МАГАТЕ та зміцнення глобальної ядерної безпеки", - написав він.

Зеленський додав, що для того, щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, який Росія намагається зробити нормальним явищем, всі країни повинні працювати разом. Тоді ядерна безпека може бути гарантована.

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС - найбільшу АЕС у Європі, на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.