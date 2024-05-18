Мін'юст планує конфіскувати активи засновників російської групи "Поліпластик"

17 травня 2024 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до російського олігарха Горіловського Мірона Ісаковича та його бізнес-партнерів Буяновського Валентина Михайловича і Меньшова Андрія Миколайовича.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Вони є засновниками, контролерами та топ-менеджерами російської групи компаній "Поліпластик" - великого промислового конгломерату з виробництва полімерних труб, композитних матеріалів та науково-дослідницької бази.

Мін'юст вимагає застосувати санкції через дії відповідачів, спрямовані на підтримку російської агресії, зокрема:

Матеріально-технічне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму.

Участь у розробці композитів для вдосконалення стрілецької зброї на замовлення Міноборони РФ.

Постачання полімерів підприємствам ВПК Росії.

Група "Поліпластик" включена Мінпромторгом РФ до переліку організацій, що здійснюють суттєвий вплив на російську промисловість.

Раніше Мін'юст ініціював низку позовів про санкції проти підприємств та осіб, причетних до російської агресії проти України.

Додамо, що в кінці 2022 року в управління Агентству з розшуку майнових активів було передано арештовані корпоративні права та майно одного з найбільших виробників полімерних труб в Україні на Івано-Франківщині, власниками яких є росіяни. Назву компанії ДБР не називали, але даними ЗМІ тоді йшлося про бізнес Мірона Горіловського.

"Поліпластик" брав участь у незаконних будівельних проектах у Криму

За даними LIGA.net, що російська група "Поліпластик" постачала труби для будівництва Керченського мосту, використовуючи їх для встановлення хвилерізів, а також для спорудження Ніжинського водозабору на сході Криму.

Загальна протяжність цього водогону становить 65 км, і він забезпечує водопостачання міст Феодосії, Керчі та Ленінського району через Північно-Кримський канал. Усі ці проекти здійснювалися без згоди української влади та з порушенням міжнародних санкцій.

Син власника "Поліпластика" Мірона Горіловського, Лев Горіловський, є президентом російського ТОВ "Группа Полипластик". Він входить до керівних органів підконтрольної уряду РФ громадської організації "Деловая Россия" і бере участь у нарадах з президентом РФ.