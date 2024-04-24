Літаки, будинки, авто: Україна конфіскувала майно гауляйтера Балицького

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи родини так званого очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зазначається, що 23 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції стягнення активів в дохід держави.

Що конфіскували:

Рішенням суду в дохід держави стягнуто:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь);

рухоме майно (4 легкових авто);

саморобне туристичне судно; ­

корпоративні права ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ», ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ», ТОВ «БАСТІОН М-70», ТОВ «ЛІГІОН», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», ТОВ «АКВАБІОМ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ», ПрАТ«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ», ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА»;

грошові кошти, розміщені на банківських рахунках;

4 повітряних судна типу/моделі: Cessna172RG;

1 повітряне судно типу/моделі: Model 76, Duchess.

У Мін'юсті зауважують, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Про родину Балицьких

В Мін'юсті нагадують, що Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим «губернатором Запорізької області».

"В якості так званого «губернатора», Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема він займався організацією так званого «референдуму» про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, Віталій Балицький є батьком гауляйтера, який надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння.

У той же час Олександр Балицький, син зрадника, вступив у проросійське воєнізоване угруповання і приймає активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.