ФДМУ не вдалося з першої спроби продати конфісковані квартири Сальдо і Шелкова

Продаж конфіскованих квартир Сальдо і Шелкова, запланований на 17 квітня, так і не відбувся, оскільки жоден учасник не подав заявки на участь у аукціоні ФДМУ.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"Жоден учасник не подався на аукціони ФДМУ з продажу квартир у престижних районах Одеси. Вони належали колаборанту Володимиру Сальдо та російському олігарху Михайлу Шелкову", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірно інвесторів зупиняють як обстріли Одеси, так і бекграунд активів, пов'язаний з механізмом їх конфіскації.

Тепер Фонд держмайна протягом 10 днів має оголосити нові аукціони - зі зниженням стартової ціни на 50%.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у січні 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області), і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Додамо, що у лютому 2024 року ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Крім того, в управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".