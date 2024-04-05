Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького, його батька і сина

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до гауляйтера тимчасово окупованої Запорізької області Євгена Балицького, Віталія Балицького та Олександра Балицького, які співпрацюють із російськими окупантами.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що відомство подало до Вищий антикорупційний суд позов про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

В Мін'юсті нагадують, що Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим «губернатором Запорізької області».

"В якості так званого «губернатора», Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема він займався організацією так званого «референдуму» про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, Віталій Балицький є батьком гауляйтера, який надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння.

У той же час Олександр Балицький, син зрадника, вступив у проросійське воєнізоване угруповання і приймає активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.