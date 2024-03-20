Російський олігарх Дерипаска остаточно втратив найбільший актив в Україні

Україна завершила націоналізацію ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яке раніше належало російському олігарху Олегу Дерипасці. Єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна.

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Про це повідомляє liga.net з посиланням на аналітичну систему Contr Agent.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям "Алюміній України" (13,96%) та "Гуардон Україна" (86,04%). Тепер вони виведені з переліку засновників, їх також націоналізували й передали у власність Фонду держмайна.

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски – ОК "Русал" і пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року на Миколаївському глиноземному заводі повідомили, що Русал нібито продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Дерипаска зберіг контроль над заводом.

1 березня 2022 року Русал заявив, що припинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі через війну. Раніше підприємство випускало 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% загального випуску глинозему Русалу), це був другий за розміром глиноземний актив компанії Дерипаски.

З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права МГЗ перебували під арештом, завод останні два роки не працює.

У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявляв, що на МГЗ залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

МГЗ ще в липні 2022 року було передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно МГЗ а саме 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки та 32 млн грн на депозитному рахунку Державної митної служби. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 мільярд гривень.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Наразі він знаходиться під санкціями США та Європейського союзу. Як вказують в Офісі генпрокурора, підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах держави-агресора РФ.

Майно російського олігарха Дерипаски конфіскували

Вищий антикорупційний суд 16 лютого 2023 року задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски.

Загалом було націоналізовано 350 об’єктів власності, серед яких корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, а також грошові активи: загальна вартість конфіскованих активів складає понад 2 мільярда гривень.

Натомість Служба безпеки України, що надавала Мін'юсту матеріали щодо активів Дерипаски, каже, що їхня загальна вартість становить 10 мільярдів гривень.

Як вказують у Мін'юсті, Дерипаска – один із найбагатших російських мільярдерів, контролює та володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент" та En+ Group.