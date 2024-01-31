Конфісковані гроші Дерипаски, Сальдо та Ворони надійшли до держбюджету України

30 січня до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури.

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Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

"Вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет", - зауважив Коваль.

За його словами, мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області) і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Коваль зазначив, що надходження грошей у бюджет стало можливим завдяки спільній роботі фонду, уряду, Мінʼюсту, правоохоронних органів та суддів.

"Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів", - підкреслив Коваль.

Він додав, що санкційні активи повинні наближати перемогу України, а кошти ворогів та колаборантів будуть спрямовані на відновлення інфраструктури.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Майно російського олігарха Дерипаски конфіскували

Вищий антикорупційний суд 16 лютого задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски.

Загалом було націоналізовано 350 об’єктів власності, серед яких корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, а також грошові активи: загальна вартість конфіскованих активів складає понад 2 мільярда гривень.

Натомість Служба безпеки України, що надавала Мін'юсту матеріали щодо активів Дерипаски, каже, що їхня загальна вартість становить 10 мільярдів гривень.

Як вказують у Мін'юсті, Дерипаска – один із найбагатших російських мільярдерів, контролює та володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент" та En+ Group.