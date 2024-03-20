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Российский олигарх Дерипаска окончательно потерял самый большой актив в Украине
Украина завершила национализацию ООО "Николаевский глиноземный завод", которое ранее принадлежало российскому олигарху Олегу Дерипаске. Единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества.
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на аналитическую систему Contr Agent.
В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в пределах санкций против Дерипаски, а с 20 марта 2024 единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.
Ранее корпоративные права Николаевского глиноземного завода принадлежали компаниям Алюминий Украины (13,96%) и Гуардон Украина (86,04%). Теперь они выведены из перечня учредителей, их тоже национализировали и передали в собственность Фонда госимущества.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.
В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски – ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что Русал якобы продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска сохранил контроль над заводом.
1 марта 2022 года Русал заявил, что прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе из-за войны. Ранее предприятие выпускало 1,7 млн т глинозема в год (около 20% общего выпуска глинозема Русала), это был второй по размеру глиноземный актив компании Дерипаски.
С июня 2022 до февраля 2024 года корпоративные права МГЗ находились под арестом, завод последние два года не работает.
В мае 2023 года глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявлял, что на НГЗ осталось всего 300 сотрудников из 6 000, которые были до войны. Они в основном заняты охраной и обслуживанием шламовых полей.
НГЗ еще в июле 2022 года был передан в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Раньше по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество НГЗ, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники и 32 млн грн на депозитном счете Государственной таможенной службы. На сегодняшний день, общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.
По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху Олегу Дерипаске. Он находится под санкциями США и Европейского союза. Как указывают в Офисе генпрокурора, основаниями для их применения явилось отмывание денег в интересах государства-агрессора РФ.
Имущество российского олигарха Дерипаски конфисковали
Высший антикоррупционный суд 16 февраля 2023 г. удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски.
В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет более 2 миллиарда гривен.
Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.
Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.