Российский олигарх Дерипаска окончательно потерял самый большой актив в Украине

Украина завершила национализацию ООО "Николаевский глиноземный завод", которое ранее принадлежало российскому олигарху Олегу Дерипаске. Единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества.

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Об этом сообщает liga.net со ссылкой на аналитическую систему Contr Agent.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в пределах санкций против Дерипаски, а с 20 марта 2024 единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.

Ранее корпоративные права Николаевского глиноземного завода принадлежали компаниям Алюминий Украины (13,96%) и Гуардон Украина (86,04%). Теперь они выведены из перечня учредителей, их тоже национализировали и передали в собственность Фонда госимущества.

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски – ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что Русал якобы продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска сохранил контроль над заводом.

1 марта 2022 года Русал заявил, что прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе из-за войны. Ранее предприятие выпускало 1,7 млн т глинозема в год (около 20% общего выпуска глинозема Русала), это был второй по размеру глиноземный актив компании Дерипаски.

С июня 2022 до февраля 2024 года корпоративные права МГЗ находились под арестом, завод последние два года не работает.

В мае 2023 года глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявлял, что на НГЗ осталось всего 300 сотрудников из 6 000, которые были до войны. Они в основном заняты охраной и обслуживанием шламовых полей.

НГЗ еще в июле 2022 года был передан в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Раньше по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество НГЗ, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники и 32 млн грн на депозитном счете Государственной таможенной службы. На сегодняшний день, общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.

По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху Олегу Дерипаске. Он находится под санкциями США и Европейского союза. Как указывают в Офисе генпрокурора, основаниями для их применения явилось отмывание денег в интересах государства-агрессора РФ.

Имущество российского олигарха Дерипаски конфисковали

Высший антикоррупционный суд 16 февраля 2023 г. удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски.

В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет более 2 миллиарда гривен.

Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.