ФГИ стал собственником 97,5% акций Запорожского алюминиевого комбината Олега Дерипаски

Фонд государственного имущества получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что ведомство продолжает работу с санкционными активами.

"В управление Фонда перешла часть акций завода, которыми распоряжался российский олигарх Дерипаска. Высший антикоррупционный суд передал нам 29,54% от акционерного общества "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"", - сообщил Коваль.

Он напомнил, что ранее в Фонде уже было более 68% акций этого предприятия, а сейчас их – 97,5%.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества готовит к приватизации Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

В настоящее время руководство ЗАлКа, которое было назначено по возвращении предприятия в государственную собственность, "делает все, чтобы вернуть предприятие к жизни, даже несмотря на войну".

О "ЗАлК"

Запорожский производственный алюминиевый комбинат ("ЗАлК") - украинское предприятие, до фактического прекращения деятельности - единственный производитель первичного алюминия в Украине.

В 1999 году началась льготная распродажа акций предприятия - 6,991% акций ОАО "ЗАлК" на сумму 10 882 979 грн было продано работникам комбината.

В 2000 году Фонд государственного имущества Украины провел открытые торги по продаже контрольного пакета акций ПАО "ЗАлК" в размере 68,01% уставного фонда.

Тендер проводился в два этапа. На первом комиссия не смогла доступно разъяснить критерии, четко определяющие принадлежность конкурсантов к "промышленным инвесторам". На втором этапе оценивались инвестиционные обязательства конкурсантов.

В феврале 2001 года победителем первого этапа стал консорциум "Металлургия" в лице ОАО "Красноярский алюминиевый завод", который предложил $101,5 млн, а ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" заняло в конкурсе второе место, предложив за акции "ЗАлК" $68 млн.

На втором этапе победителем оказался ОАО "РУСАЛ", предложивший более выгодные инвестиционные обязательства. Однако ФГИ определил победителем ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест", поскольку "Красноярский алюминиевый завод" не предоставил банковских гарантий и разрешения на покупку от Антимонопольного комитета Украины.

Между Фондом государственного имущества и "АвтоВАЗ-Инвестом" был подписан договор купли-продажи, где было зафиксировано, что одним из условий соглашения является внесение инвестиций на сумму, эквивалентную $200 млн для переоснащения и реконструкции производства "ЗАлК". Пакет акций (25%+1 акция сроком на три года) оставался в государственной собственности.

В апреле 2002 года новый собственник, "АвтоВАЗ-Инвест", попытался за счет допэмиссии акций на сумму 274 540 657,5 грн размыть принадлежащий государству блокирующий пакет акций (25 % плюс 1 акция). Привлеченные от размещения акций средства планировалось направить на выполнение инвестиционных обязательств, взятых российским "АвтоВАЗ-Инвестом" при покупке на конкурсе 68,01 % акций ОАО "ЗАлК". Против этого выступил ФГИ, объяснив, что пункт о привлечении дополнительных инвестиций уже предусмотрен договором купли-продажи указанного пакета.

В 2004 году ПАО "ЗАлК" снова оказалось в центре внимания: владельца комбината – российский "АвтоВАЗ-Инвест" – обвиняют в невыполнении инвестиционных обязательств. Обещанные инвестиции на $200 млн не были сделаны, между тем именно эта сумма стала окончательным аргументом в пользу ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" во время тендера.

В 2004 году владельцем комбината стала российская группа "СУАЛ", входившая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году "ЗАлК" перешел под контроль объединенной компании "РУСАЛ" Дерипаски, созданной в марте того же года путем слияния "РУСАЛ", "СУАЛ" и глиноземных активов швейцарского трейдера "Glencore".

Из-за негативного состояния предприятия и невыполнения РУСАЛом инвестиционных обязательств 22 марта 2012 года Хозяйственным судом города Киева принято решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций "ЗАлК", принадлежащих РУСАЛу. Такое решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Однако РУСАЛ обжаловал его в кассационном порядке.

12 марта 2015 г. Верховный Суд Украины подтвердил постановление Высшего хозяйственного суда о возвращении в государственную собственность 68,01 % акций ЗАлКа, в связи с невыполнением его владельцами инвестиционных обязательств.

При этом российская объединенная компания "РУСАЛ" миллиардера Олега Дерипаски, ранее владевшая указанным пакетом акций комбината, заявила, что намерена обжаловать в международных судах данное решение.

27 сентября 2016 г. Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение судов о расторжении договоров купли-продажи 68,01 % акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" стоимостью по договору свыше 380 млн грн и возвращение их в собственность государства".

В мае 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение санкций против юридических и физических лиц, связанных с российской вооруженной агрессией против Украины. В этом списке значится российский бизнесмен Олег Дерипаска, владеющий 48% долей РУСАЛ. В конце мая 2018 Олег Дерипаска вышел из совета директоров Русала, где он был неисполнительным директором, из-за санкций США.

В сентябре 2018 года Служба безопасности Украины попросила Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) применить санкции в отношении компаний РУСАЛ, Judson Trading Limited и иностранных граждан, причастных к уничтожению Запорожского производственного алюминиевого комбината. По заключению экспертов, в результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на $39 млн и 100 млн грн.

Имущество российского олигарха Дерипаски конфисковали

Высший антикоррупционный суд 16 февраля 2023 года удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски.

В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет более 2 миллиарда гривен.

Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.