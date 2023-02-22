Фонд госимущества готовит к приватизации три важных запорожских промпредприятия

Фонд государственного имущества готовит к приватизации Запорожский титано-магниевый комбинат, Запорожский производственный алюминиевый комбинат, а также предприятие "Кремнийполимер", являющееся единственным в Украине производителем силикона.

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Как говорится в сообщении, предприятия посетила во время рабочей поездки в Запорожье заместительница главы ФГИ Яна Матиева, обсудив с руководством их работу и подготовку к приватизации.

В частности, она отметила, что в настоящее время руководство ЗАлКа, которое было назначено после возвращения предприятия в государственную собственность, "делает все, чтобы вернуть предприятие к жизни, даже несмотря на войну".

В ФГИ напоминают, что бывший флагман алюминиевой промышленности Украины и единственный производитель первичного алюминия пришел в упадок в 2001 году с приходом нового собственника – компании из России, которая считалась одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема.

Из-за невыполнения инвестиционных обязательств в 2015 году по инициативе Генеральной прокуратуры Украины контрольный пакет в 68% акций предприятия, принадлежавших структурам российского олигарха Олега Дерипаски, был возвращен в государственную собственность и передан в управление Фонда госимущества.

Напомним также, что в мае 2022 года Кассационный хозяйственный суд вынес окончательное решение, согласно которому целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината, являющийся единственным в Европе производителем губчатого титана, должен быть возвращен в собственность государства.

До этого 49% предприятия принадлежали компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, а 51% – государству. При этом ЗТМК фактически был передан в управление приближенного к инвестору менеджменту, который, как оказалось, растратил почти все средства, вложенные в качестве инвестиций, на погашение долгов перед кредиторами, связанными с самой Group DF, а не на модернизацию комбината.