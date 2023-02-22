Фонд держмайна готує до приватизації три важливих запорізькі промпідприємства

Фонд державного майна готує до приватизації Запорізький титано-магнієвий комбінат, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, а також підприємство "Кремнійполімер", що є єдиним в Україні виробником силікону.

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Як ідеться у його повідомленні, підприємства відвідала під час робочої поїздки до Запоріжжя заступниця голови ФДМ Яна Матієва, обговоривши з керівництвом їх роботу та підготовку до приватизації.

Зокрема, вона зазначила, що наразі керівництво ЗАлКу, яке було призначене після повернення підприємства в державну власність, "робить все, щоб повернути підприємство до життя, навіть попри війну".

У ФДМ нагадують, що колишній флагман алюмінієвої промисловості України та єдиний виробник первинного алюмінію зазнав занепаду у 2001 році з приходом нового власника – компанії з Росії, яка вважалася одним з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему.

Через невиконання інвестиційних зобов'язань у 2015 році за ініціативою Генеральної прокуратури України контрольний пакет у 68% акцій підприємства, що належали структурам російського олігарха Олега Дерипаски, було повернуто у державну власність та передано до управління Фонду держмайна.

Нагадаємо також, що у травні 2022 року Касаційний господарський суд виніс остаточне рішення, згідно з якими цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату, що є єдиним у Європі виробником губчастого титану, має бути повернутий у власність держави.

До цього 49% підприємства належали компанії Tolexis Trading Limited (Кіпр), що входить до DF Group Дмитра Фірташа, а 51% - державі. Втім, ЗТМК фактично було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, який, як виявилося, розтратив майже всі кошти, вкладені як інвестиції, на погашення боргів перед кредиторами, пов'язаними з самою Group DF, а не на модернізацію комбінату.