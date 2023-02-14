Фонд держмайна вирішив звільнити керівників 47 підприємств через недоброчесність

Фонд державного майна вирішив звільнити керівників 47 державних підприємств через виявлення їхньої недоброчесності. Про це заявив в ефірі національного телемарафону перший заступник голови фонду Дмитро Кліменков.

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За його словами, на семи підприємствах ФДМ вже змінив керівників, а стосовно ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Кліменков пояснив, що зміна менеджменту стала результатом аналізу фінансово-економічного стану підприємств, який розпочала нова команда Фонду держмайна на чолі з Рустемом Умєровим.

На сьогодні в управлінні фонду 2400 підприємств, більшість з яких була передана йому нещодавно. Як вказав перший заступник голови ФДМ, під час аналізу стану підприємств перевірялося, зокрема, чи виплачують вони зарплати працівникам та чи приносять доходи до держбюджету.

"Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки. Наша ціль – налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів", – вказав посадовець.

ФДМ вже шукає нових менеджерів для цих підприємств. Для того подання кандидатур на заміщення вакантної посади фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього разом з Національним антикорупційним бюро буде проводитися перевірка кандидатів, а рішення вже прийматимуться за результатами співбесід.

Кліменков додав, що для нових керівників фонд розробив ключові показники ефективності, аби вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною. Чиновник також підкреслив, що гроші від роботи держпідприємств та приватизації "мають йти на Сили оборони, а не окремим недобросовісним керівникам".

Нагадаємо, що Умєров був призначений головою ФДМУ ще на початку вересня 2022 року. До цього він був депутатом Верховної Ради від партії "Голос", зокрема й входив до делегації для переговорів з Росією після її військового вторгнення в лютому. Також він брав участь у масштабному обміні полоненими у вересні, для чого їздив до Саудівської Аравії.