Верховний суд підтвердив повернення державі 49% ЗТМК, що належали Фірташу

Касаційний господарський суд 23 травня залишив у силі рішення Господарського суду Запорізької області від 4 серпня 2021 року та Центрального апеляційного господарського суду від 30 листопада 2021 року, згідно з якими цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату має бути повернутий у власність держави.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна як позивача, які були наведені в ході судового розгляду, та відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії Tolexis Trading Limited (Кіпр), що входить до DF Group Дмитра Фірташа та володіла 49% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Це рішення вже є остаточним.

Нагадаємо, що раніше згадані суди за позовом САП на користь ФДМ встановили, що Tolexis Trading після отримання у 2013 році частки новоствореного ТОВ "ЗТМК" не виконала своїх зобов'язань щодо вкладення 110 млн грн у модернізацію підприємства з 2013 по перший квартал 2015 року.

У суді було доведено, що підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави у ТОВ "ЗТМК" була мажоритарною – 51%.

Встановлено, що призначеним менеджментом було витрачено залучені 110 млн грн інвестицій на погашення раніше створених ТОВ "ЗТМК" заборгованостей за енергоносії перед кредиторами, пов'язаними з самою Group DF. Пізніше ці гроші було виведено на рахунки офшорних фірм, а на модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн.

При цьому адвокати Tolexis Trading після рішення вже апеляційного суду в листопаді заявили, що той ухвалив його з низкою процесуальних порушень, які свідчать про політичний тиск на суд, і оскаржать його у Верховному суді. Однак дії компанії, як зазначено вище, успіхом для неї не увінчалися.