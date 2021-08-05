Суд решил вернуть долю Group DF в ЗТМК в собственность государства

Хозяйственный суд Запорожской области на заседании 4 августа принял решение вернуть в госсобственность 49% акций "Запорожского титано-магниевого комбината", которые ранее принадлежали входящей в Group DF компании Tolexis Trading Limited. Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества.

"4 августа 2021 Хозяйственный суд Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в лице Фонда как истца принял решение о возвращении 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которые принадлежали компании Tolexis Trading Limited (группа компаний DF Group), в сферу управления Фонда государственного имущества Украины. Таким образом, восстановлена ​​государственная собственность над целостным имущественным комплексом предприятия", — сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, суд установил, что Tolexis Trading Limited после получения в 2013 доли вновь созданного "ЗТМК" не выполнила взятых на себя обязательств по обеспечению $ 110 млн инвестиций в модернизацию предприятия в течение 2013 — 1 квартала 2015.

В то же время, предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в "ЗТМК" составляла 51%. Назначенным менеджментом было растрачено 110 млн долларов, которые были привлечены на погашение ранее созданных задолженностей "ЗТМК" за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства были выведены на счета оффшорных фирм. А на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн.

"Совместные действия ФГИ и нового руководства "ЗТМК" уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокирования счетов предприятия, заключение прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации части имеющихся долгов. За счет собственных средств предприятия обеспечиваются инвестиции в размере 120 млн грн в модернизацию основных фондов. Завершение сооружения нового оборудования позволит увеличить объемы производства вдвое к концу 2021 при дополнительном снижении себестоимости продукции на 15-20%", — отмечается в сообщении ФГИ.

В то же время в Group DF не согласны с таким решением суда и заявляют, что будут оспаривать его в судах вышестоящих инстанций.

"Данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области — суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок. Безусловно, мы считаем это решение ангажированным и несправедливым и будем его обжаловать. Мы уже доказали в суде высшей инстанции, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества Украины по делу ЗТМК — неправомерны. 28 января 2021 Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений. По неизвестным причинам Фонд госимущества проигнорировал это решение. Как и целый ряд других судебных решений не в свою пользу", — сообщил в комментарии Delo.ua адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский.

Он также отметил, что ФГИ в деле ЗТМК систематически нарушает украинское законодательство, нарушает законные права инвестора, и откровенно манипулирует общественным мнением в вопросе ЗТМК.

Напомним,18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

В свою очередь адвокаты Фирташа заявили, что он категорически отрицает обвинения и считает их неверными.