Экономика 50 минут назад

Фирташ отрицает обвинения СНБО

Адвокаты Фирташа сообщают, что он не получал никаких уведомлений относительно санкций и не имел возможности их обжаловать

Дмитрий Фирташ. Фото: GETTY IMAGES Дмитрий Фирташ. Фото: GETTY IMAGES
Дмитрий Фирташ. Фото: GETTY IMAGES

Бизнесмен Дмитрий Фирташ отрицает обвинения, которые видвинул против него Совет Национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Фирташа Ленни Девиса.

"Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверные", — сказано в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. 

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

Напомним также, что уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так, было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированных с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине, начиная аж с 1994 года; принято решение о национализации "Мотор Сичи", введены персональные санкции против лидеров рынка контрабанды и так далее.

Напомним также, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в течение двух недель президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новые законодательные инициативы по деолигархизации в развитие законопроекта №5599.

Во фракции "Слуга народа" при этом заявили, что планируют подать не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компании Пинчука добровольно вернули Украине 2 лицензии на добычу газа и нефти — Данилов
Компании Пинчука добровольно вернули Украине 2 лицензии на добычу газа и нефти — Данилов
Фукс заявил о намерении идти в суд из-за санкций СНБО: "Это месть Данилова"
Фукс заявил о намерении идти в суд из-за санкций СНБО: "Это месть Данилова"
Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...