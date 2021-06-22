Фирташ отрицает обвинения СНБО

Бизнесмен Дмитрий Фирташ отрицает обвинения, которые видвинул против него Совет Национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Фирташа Ленни Девиса.

"Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверные", — сказано в сообщении.

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Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

Напомним также, что уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так, было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированных с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине, начиная аж с 1994 года; принято решение о национализации "Мотор Сичи", введены персональные санкции против лидеров рынка контрабанды и так далее.

Напомним также, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в течение двух недель президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новые законодательные инициативы по деолигархизации в развитие законопроекта №5599.