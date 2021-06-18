СНБО решил ввести санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета в пятницу.

"Сегодня в отношении Российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций... Кроме того, хотел бы добавить, что были введены санкции против Фирташа Дмитрия Васильевича. Полный пакет санкций, который наша страна может применить относительно этого господина", — сказал Данилов.

По его словам, санкции в отношении Фукса были введены за незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых и из-за ситуации с "Голден Дерриком". Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе.

"Это поставка сырья, которое потом идет(это отслежено нашими разведчиками) на военные предприятия Российской Федерации и мы не можем допустить чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго. И на сегодняшний день поставки сырья на предприятия Российской Федерации, которые находятся под нашими санкциями...", — сказал Секретарь СНБО.

По его словам санкции были введены и на те предприятия, которые были аффилированы с военно-промышленным комплексом России и поставляли этот титан для российского ВПК.

Согласно сообщению СНБО, санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

Напомним, уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине, начиная аж с 1994 года, принято решение о национализации "Мотор Сичи", введены персональные санкции против лидеров рынка контрабанды и так далее.

Напомним также, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в течение двух недель президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новые законодательные инициативы по деолигархизации в развитие законопроекта №5599.