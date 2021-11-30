Суд окончательно вернул принадлежавшие Фирташу 49% ЗТМК государству, но компания намерена оспорить это решение

Центральный апелляционный хозяйственный суд 30 ноября подтвердил решение суда первой инстанции о возврате государству 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", принадлежавших компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

"Победа в апелляционном суде – результат упорной работы команды ФГИ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Окончательное решение о возвращении ЗТМК в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению", — заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

Он подчеркнул, что решение о возвращении комбината государству уже вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время.

При этом в DF Group сообщили, что компания Tolexis Trading Limited оспорит решение суда.

"Решение является необоснованным и политически мотивированным, оно принято с целым рядом процессуальных нарушений", — заявили в компании.

Адвокаты Tolexis Trading Limited считают, что суд принял свое решение с рядом процессуальных нарушений, которые свидетельствуют о политическом давлении на суд.

Напомним, в начале августа Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП в интересах ФГИ установил, что Tolexis Trading после получения в 2013 году доли новосозданного ООО "ЗТМК" не исполнила своих обязательств по вложению 110 млн грн в модернизацию предприятия на протяжении с 2013 по первый квартал 2015 года.

В суде было доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" была мажоритарной - 51%.

Установлено, что назначенным менеджментом были растрачены привлеченные 110 млн инвестиций на погашение ранее созданных ООО "ЗТМК" задолженностей за энергоносители перед кредиторами, связанными с самой же Group DF. Позже эти деньги были выведены на счета оффшорных фирм, а на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн.