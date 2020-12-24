ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, — замглавы ФГИ Кудин

Фондом госимущества Украины и руководством Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) разработан план финансового оздоровления и модернизации предприятия, благодаря которому станет возможным снизить себестоимость продукции и нарастить объемы производства. Реализация проекта позволит ЗТМК стать одним из драйверов развития Запорожской области и обеспечить дополнительный рост ВВП Украины в 2022 году.

Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в материале на "Интерфакс-Украина".

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"Фонд госимущества вместе с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации комбината, который уже с апреля 2021 года позволит увеличить объемы производства готовой продукции на 50%, покупать электроэнергию напрямую у "Энергоатома" на спецаукционах и таким образом снизить себестоимость. За этот период мы планируем вывести предприятие на уровень безубыточности, проведя процедуру его финансового оздоровления, и восстановить объемы производства на ЗТМК до 900 тонн титановой губки в месяц к концу 2021 года.

Планируется, что за счет продажи на рыночных условиях накопленной на складах продукции будут осуществлены инвестиции в обновление основных фондов, а именно в установку новых биполярных электролизеров, использование которых в технологических процессах уменьшит на 20% расход электроэнергии и снизит потери хлора при производстве продукции", — отметил Кудин.

Кудин считает, что проведение прозрачного и справедливого конкурса по приватизации Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) станет положительным сигналом для иностранных инвесторов, что позволит обеспечить рост производства предприятия и экономики региона в целом. Однако ФГИ намерен проводить приватизацию предприятия только после завершения судебных процессов, связанных с возвратом государству 49% акций, принадлежащих ныне Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.

"Наша позиция однозначная — сегодня продажа государственной доли через выкуп будет означать сдачу государственных интересов. Потому что это означало, что сначала Tolexis получила 49% в обмен на модернизацию, которой не было, а затем выкупило бы остальные 51% за бесценок. При этом в документах было бы написано: "Продано по справедливой оценке". Но какой может быть оценка комбината с миллиардными долгами, работающего менее чем на 50% от установленной мощности?" — полагает Кудин.

Напомним, в 2013 году компания Tolexis Trading Limited получила право на 49% акций ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", в обмен на инвестиционные обязательства по модернизации производственных мощностей предприятия на сумму в 110 млн долларов.

В 2016 году в связи с невыполнением взятых инвестиционных обязательств НАБУ и САП возбудили ряд уголовных дел в отношении структур Фирташа и действующего на тот момент руководителя ЗТМК Владимира Сивака.

Отмечается, что по состоянию на 2020 год ЗТМК находится в куда худшем техническом состоянии, чем в 2013 году, когда Tolexis Trading Limited получила 49% акций комбината. В том числе накопленные долги за электроэнергию за указанный период, когда ЗТМК управляли аффилированные с Tolexis Trading Limited лица, составили более 1 млрд гривен.