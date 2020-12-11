Включение ЗТМК в приватизационный список поможет снять арест со счетов комбината — блогер

Причиной ареста счетов Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) стали накопленные экс-менеджментом предприятия долги за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго". Задолженность в размере более 1 млрд гривен была сгенерирована за период руководства заводом Владимира Сивака, представлявшего интересы Дмитрия Фирташа. В свою очередь Фонд госимущества Украины инициировал включение ЗТМК в перечень объектов приватизации, что позволит снять арест со счетов завода и продолжить его операционную деятельность.

Об этом пишет блогер Сергей Сидоров на своей странице в Facebook.

Блогер напоминает, что в 2013 году компания Tolexis Trading Limited, подконтрольная Фирташу, получила 49% акций ЗТМК в обмен на обещания провести модернизацию комбината. Однако модернизация так и не была проведена.

Также, указывает блогер, в результате накопленных долгов за электроэнергию счета предприятия оказались арестованы практически сразу после увольнения Сивака. Это создало угрозу для функционирования ЗТМК, но по инициативе Фонда госимущества Украины комбинат включили в перечень объектов приватизации, что дает возможность добиться снятия ареста.

"Добавление в список на приватизацию даст возможность хоть немного разблокировать его счета. Потому что Сивак все эти годы зарплату на заводе выплачивал исправно, но на Запорожьеоблэнерго немножко клал, а иногда даже ложил, и в итоге наложил примерно на миллиард долгов за электроэнергию. Поэтому счета ЗТМК в итоге арестовали, Фонд госимущества пришел на завод, и начал резать косты и сокращать людей, чтобы хоть как-то выплыть. Задолженность по зарплате они в итоге сократили до месячного разрыва", — указывает Сергей Сидоров.

Блогер отмечает, что действия структур Фирташа, инициирующих судебные разбирательства в отношении ЗТМК, грозят усугубить ситуацию на комбинате.

"Просто Фирташ теперь будет еще меньше заинтересован в том, чтобы завод держался на плаву сколько-нибудь продолжительное время — с учетом тяжбы за признание ООО "ЗТМК" ничтожным. Он все больше ведет себя как временщик, которого рыночек начинает обкусывать с разных сторон — я про запуск механизма смены поставщика газа. Поэтому при возвращении Фирташа и Сивака на ЗТМК, через какое-то время, "автобус больше не пойдет на Бо" — идти будет некуда", — считает Сидоров.