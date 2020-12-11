Промышленность 60 минут назад

Включение ЗТМК в приватизационный список поможет снять арест со счетов комбината — блогер

Долги за электроэнергию на ЗТМК были сформированы экс-менеджментом комбината

Фото: пресс-служба ЗТМК Фото: пресс-служба ЗТМК
Фото: пресс-служба ЗТМК

Причиной ареста счетов Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) стали накопленные экс-менеджментом предприятия долги за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго". Задолженность в размере более 1 млрд гривен была сгенерирована за период руководства заводом Владимира Сивака, представлявшего интересы Дмитрия Фирташа. В свою очередь Фонд госимущества Украины инициировал включение ЗТМК в перечень объектов приватизации, что позволит снять арест со счетов завода и продолжить его операционную деятельность.

Об этом пишет блогер Сергей Сидоров на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Блогер напоминает, что в 2013 году компания Tolexis Trading Limited, подконтрольная Фирташу, получила 49% акций ЗТМК в обмен на обещания провести модернизацию комбината. Однако модернизация так и не была проведена.

Читайте также:
Фонд госимущества вернул под государственный контроль титано-магниевый комбинат Фирташа

Также, указывает блогер, в результате накопленных долгов за электроэнергию счета предприятия оказались арестованы практически сразу после увольнения Сивака. Это создало угрозу для функционирования ЗТМК, но по инициативе Фонда госимущества Украины комбинат включили в перечень объектов приватизации, что дает возможность добиться снятия ареста.

"Добавление в список на приватизацию даст возможность хоть немного разблокировать его счета. Потому что Сивак все эти годы зарплату на заводе выплачивал исправно, но на Запорожьеоблэнерго немножко клал, а иногда даже ложил, и в итоге наложил примерно на миллиард долгов за электроэнергию. Поэтому счета ЗТМК в итоге арестовали, Фонд госимущества пришел на завод, и начал резать косты и сокращать людей, чтобы хоть как-то выплыть. Задолженность по зарплате они в итоге сократили до месячного разрыва", — указывает Сергей Сидоров.

Блогер отмечает, что действия структур Фирташа, инициирующих судебные разбирательства в отношении ЗТМК, грозят усугубить ситуацию на комбинате.

"Просто Фирташ теперь будет еще меньше заинтересован в том, чтобы завод держался на плаву сколько-нибудь продолжительное время — с учетом тяжбы за признание ООО "ЗТМК" ничтожным. Он все больше ведет себя как временщик, которого рыночек начинает обкусывать с разных сторон — я про запуск механизма смены поставщика газа. Поэтому при возвращении Фирташа и Сивака на ЗТМК, через какое-то время, "автобус больше не пойдет на Бо" — идти будет некуда", — считает Сидоров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава ФГИ в третий раз "сдал" правоохранителям предложившего ему взятку
Глава ФГИ в третий раз "сдал" правоохранителям предложившего ему взятку
Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года
Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года
АМКУ одобрил покупку Nemiroff Немировского спиртзавода
АМКУ одобрил покупку Nemiroff Немировского спиртзавода
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

  2. В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили

  3. "Я — горячий человек":мэр Черкасс извинился перед Зеленским, назвавшим его бандитом(ВИДЕО)

  4. В Харькове задержан организатор финансирования терроризма — СБУ

  5. Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...