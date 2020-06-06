Фонд госимущества вернул под государственный контроль титано-магниевый комбинат Фирташа

4 июня в Единый государственный реестр юридических лиц внесена информация, согласно которой Сергей Лубенников официально исполняет обязанности директора ООО Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Новый исполняющий обязанности директора ООО ЗТМК Сергей Лубенников имеет юридическое и экономическое высшие образования и более двадцати лет опыта работы на управленческих должностях в сфере металлургии и топлива.

ФГИУ напоминает, что 26 февраля 2020 года кандидатура Лубенникова была согласована Кабинетом Министров Украины на назначение исполняющего обязанности директора ООО ЗТМК.

Как сообщалось ранее, Group DF Дмитрия Фирташа заявила, что собрание учредителей̆ ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" от 29 мая, на котором Сергей Лубенников был назначен исполняющим обязанности директора комбината, было проведено незаконно и это решение также не имеет юридической силы.

ООО ЗТМК образовано на базе ГП "Запорожский ТМК" — единственного в Украине и Европе производителя губчатого титана.

Согласно Стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО ЗТМК, мощность предприятия согласно проекту его строительства составляет 20 тысяч тонн в год.

Доля государства: 51% акций, управление корпоративными правами государства осуществляет Фонд государственного имущества Украины. Сфера деятельности общества: производство прочих цветных металлов, производство химической продукции, оптовая торговля металлами и рудами.

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Напомним, в июле 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к оффшорной компании Tolexis Trading Limited (входит в Group DF Дмитрия Фирташа), о расторжении договора с Фондом госимущества о создании ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на базе одноименного госпредприятия.

В декабре того же года Tolexis Trading Limited подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение апелляционного суда по поводу расторжения договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"

В марте 2019 года Верховный Суд Украины отменил решение о возвращении в собственность государства Запорожского титано-магниевого комбината.