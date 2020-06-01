В Group DF заявили о незаконности назначении нового руководителя ЗТМК

Компания Group DF Дмитрия Фирташа заявила, что собрание учредителей̆ ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" от 29 мая, на котором Сергей Лубенников был назначен исполняющим обязанности директора комбината, было проведено незаконно и это решение также не имеет юридической силы.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Group DF.

"Мы считаем прошедшее собрание учредителей̆ незаконным, также незаконным является назначение нового исполняющего обязанности директора. Собрание было проведено с рядом грубейших нарушений законодательства, были существенно нарушены права компании Tolexis Trading Limited как учредителя ООО", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что большинство нарушений касались процессуальных моментов проведения собрания, таких как выбора места проведения собрания, определение сроков проведения собрания, сроков ознакомление учредителей̆ с документами, порядка переноса собраний.

Кроме того, проигнорировано решение Жовтневого районного суда Днепра, запрещающее проводить смену директора.

"Мы абсолютно уверенны в своей правоте, поэтому юридическая служба Группы немедленно подаст иски о признании собрания учредителей недействительным и о признании назначения исполняющим обязанности директора незаконным", — подчеркивается в пресс-релизе.

Также компания Фирташа сообщает, что уполномоченный представитель компании Tolexis Trading Limited, гражданин Республики Кипр, не имел физической возможности принять участие в собрании учредителей 29 мая 2020 года из-за отсутствия авиасообщения между Украиной и Кипром (ограничения связанны с мерами правительства Украины по борьбе с вирусом COVID 19).

Поэтому, компания Tolexis Trading Limited, являющаяся резидентом Кипра, подаст иски в международные суды для защиты своих законных прав и интересов.

Группа называет действия ФГИ по смене руководства ЗТМК правовым беспределом.

"Группа считает недопустимым со стороны чиновников ФГИ подобный правовой беспредел, граничащий с рейдерством. События, которые развернулись вокруг ЗТМК, наглядно демонстрируют отношение к иностранным инвесторам", — говорится в сообщении.

Также Group DF подчеркивает, что действия ФГИ наносят экономический ущерб ЗТМК, дестабилизирует ситуацию вокруг комбината, находящегося и без того, в очень тяжелой экономической ситуации в связи с положением рынков титана, а, значит, берет на себя ответственность за судьбу многотысячного трудового коллектива комбината.

Напомним, 26 февраля Кабмин одобрил назначение исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде. Жовтневый райсуд Днепра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

Как известно, ЗТМК — единственный̆ производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% — Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

Как сообщалось, в марте 2019 года Верховный Суд Украины отменил решение о возвращении в собственность государства Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК).