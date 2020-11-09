"Материал будущего": как в Украине предлагают развивать титановую отрасль

Украина — одна из семи стран с существующей добычей и производством металлического титана. При этом, наша титановая промышленность, как, впрочем, и многие другие виды промышленности, существует скорее вопреки государственной политике, на чистом энтузиазме бизнеса.

Как предлагают это исправить, что титан может дать Украине и насколько велики шансы, что титановый ренессанс начнется уже в следующем году, разбирался корреспондент Delo.ua.

Как человечество использует титан

Когда говоришь о титане, в памяти всплывает корпус американского самолета "Стелс", меч комикс-героя Блейда. В общем, что-то крутое. Это же титан, он прочный, как сталь, но куда легче.

Реальность куда прозаичнее.

Титан — не редкость на планете. Это достаточно распространенный металл, он занимает 0,57% массы земной коры.

Он правда используется в авиапромышленности (на один лайнер уходит около 100 тонн), в космической промышленности и кораблестроении.

Но самое главное применение титана в жизни человечества — создавать цвет. Конкретно, белый. Из руды — в случае Украины это ильменит и рутил — делают пигментный диоксид титана, TiO2, который превращается в титановые белила.

Мы сталкиваемся с ним ежедневно, когда чистим зубы — белый цвет зубной пасты дает именно титановый диоксид. Также диоксид титана используется в пищевой промышленности и в создании пластика и бумаги.

Титан — конструкционный материал будущего, говорит Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего, презентуя Стратегию титановой отрасли 2030.

Почему будущего? Потому что, согласно данным УИБ, нынешняя мировая структура титанового производства выглядит так: 90-95% всего титанового сырья идет на получение пигментного диоксида титана, который как раз используется при создании белого цвета и в производстве бумаги и пластиков.

И лишь 5-10% используется непосредственно для выплавки металла.

Так происходит, потому что металлический титан достаточно дорогой в производстве, куда дороже конкурентов — алюминия и стали. Сейчас металлический титан делают в семи странах: это США, Япония, Китая, Индия, Казахстан, Россия и Украина. Впрочем, говорят в УИБ, есть перспективные технологии, которые помогут удешевить это производство. В частности, речь идет о 3D-принтинге металла.

Три сценария

В Украинском институте будущего считают, что титановая промышленность может увеличить поступления в госбюджет на $17,7 млрд, дополнительно создать до $100 млрд ВВП при нынешнем ежегодном ВВП $154 млрд, и стать брендом страны за рубежом. Эксперты видят будущее за металлическим титаном, который сейчас активно — и с высокой добавочной стоимостью — используется, например, в медицине, для создания имплантов. А в будущем может распространиться на рынки, где традиционно доминируют сталь, алюминий и пластики — например, мобильные устройства или производство корпусов автомобилей. Главное — удешевить производство металла. Для этого нужны исследования, что требует инвестиций.

"Для увеличения ВВП необходимо принять ряд структурных решений, которые заставят экономику работать по-другому. Эти решения касаются различных отраслей национальной экономики и учитывая сырьевой и ресурсный потенциал — промышленность является основной отраслью, на которую Украине следует делать ставку. В этом направлении мы можем ориентироваться на Германию, которая в 2019 году приняла промышленную стратегию до 2030 года на законодательном уровне или же на ряд других стран, которые активно стимулируют производителей", — говорит Анатолий Амелин.

Украина не должна оставаться сырьевой страной, нужно увеличивать количество товаров с добавленной стоимостью, уверен эксперт. Страна обладает 20% мировых ресурсов титана. Это необходимо использовать.

Специалисты УИБ вывели 3 сценария развития отрасли. Первый — "Стагнация и экологическая угроза" — основан на том, что развития не будет, потому сократятся объемы добычи и экспорта сырья, что приведет к закрытию некоторых добывающих предприятий. "В случае снижения производства ниже определенного уровня, а для Запорожского титано-магниевого комбината это 6 тыс. тонн губчатого титана в год, наиболее вероятно, произойдет выброс хлора по типу газового взрыва. Могут разорваться трубы, и хлор выйдет в атмосферу. По оценкам участников отрасли, облако хлора может накрыть левый берег Запорожье, часть Никополя и часть Днепра", — прогнозирует презентация.

Второй — "Государственное стимулирование" — базовый. Правительство принимает стратегию развития титановой отрасли и делает ее частью общей экономической стратегии. За 10 лет ВВП должен вырасти на $7 млрд, дополнительные поступления в бюджет — от $1,3 млрд.

Третий сценарий — "Технологический прорыв" — основан как раз на том, что госстимулирование заработает.

Он выглядит сейчас немного фантастически: более дешевый способ переработки титанового сырья в металл найден, мировое производство переориентируется на новый металл, правительство Украины инвестирует в R&D, мы получаем рост ВВП за 10 лет около $100 млрд, а дополнительные поступления в госбюджет от $17,7 млрд.

Исследования ведутся

В октябре этого года компания "Велта" получила от Укрпатента позитивное заключение на зеленый метод получения титана, разработанный научно-исследовательским центром Velta RD Titan. Согласно заявлению компании, новый метод значительно снижает стоимость титана за счет низкой энергоемкости процесса. В мае-сентябре 2020 года полупромышленный участок R&D-центра произвел 400 кг титанового сырья, начиная с получения десятков граммов порошка до сотен килограммов. В октябре дополнительно получили еще 200 кг — в итоге, 600 кг за весь период работы.

Технологии, с помощью которой сейчас изготавливают металлический титан, больше 70 лет, говорит СЕО "Велта" Андрей Бродский.

"Тогда обычный дисковый телефон был чудом техники, не говоря уже о смартфоне. А мы до сих пор производим титан по той технологии. Сейчас существуют порошковые технологии, 3D-принтинг металла", — подчеркивает собственник компании.

Впрочем, проблем у отрасли хватает. Она остается достаточно энергоемкой, поэтому страдает от повышений тарифов на электроэнергию. По словам замглавы Комитета Верховной Рады по экономразвитию Дмитрия Кисилевского, дорогая электроэнергия может свести на нет все планы по развитию титановой промышленности. "Сегодня мы видим четкий пример хорошо сформированной стратегии под конкретную отрасль, — говорит он. — При этом, отрасль крайне энергоемкая. Если правительство будет поддерживать интересы энергокомпаний, она не сможет развиваться".

Впрочем, бизнес готов и к этому вызову. "Вопрос энерготарифов острый. Стимулируют станции к майнингу криптовалют, а не на продажу дешевой электроэнергии. Поэтому мы сейчас проектируем промпредприятие и вынуждены проектировать собственную генерацию — для нас это будет дешевле, чем закупка электроэнергии с рынка", — говорит Андрей Бродский.

Как рассказали в компании "Велта" в эксклюзивном комментарии Delo.ua, речь идет о современных газотурбинных установках. "Разрабатывается проект смешанной электростанции, где для генерации 90% необходимой для производства электроэнергии будет использоваться природный газ в высокоэффективном процессе тригенерации. Технология предусматривает уменьшение выбросов углекислого газа за счет его улавливания и превращения в коммерческие продукты. А для генерации 10% электроэнергии будет использовано тепло, которое создается на разных участках в процессе производства".

Что думает власть

В правительстве сознаются честно: денег нет.

"Мы в целом поддерживаем это, но главное — как это сделать?" — говорит Виталий Немилостивый, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По его словам, из бюджетных ожиданий следующего года, 600 млрд грн уйдет на оплату внешних долгов, на 200 млрд профинансируется разница между реальными и запланированными поступлениями пенсионного фонда, и оставшиеся 300 млрд распределят между собой оборона, образование, инфраструктура. Замминистра уверяет: мы могли пойти на реструктуризацию долга перед МВФ, но по какой-то причине отказались это делать.

При этом, в Украине нет стратегии экономического развития в целом, не говоря уже о промышленной стратегии.

Работает комитет экономразвития Рады — в частности, речь идет о стимулировании промышленности с помощью локализации при госзакупках.

Виталий Немилостивый сказал, что министерство разрабатывает стратегию развития и подготовило проект закона о промполитике. Также готов проект постановления правительства о развитии стратегических отраслей промышленности, в котором указываются металлургическая, горная и химическая отрасли, которые имеют прямое отношение к титану. То есть, отрасль все-таки учитывается в долгосрочных разработках правительства.

Особое мнение

Впрочем, не все участники титанового рынка поддерживают новосозданную стратегию. В частности, в Group DF (основатель и владелец — Дмитрий Фирташ) считают документ односторонним.

"Мое личное мнение — эту презентацию сложно назвать полноценной стратегией. Там нет четкого плана действий, которые приведут отрасль к конкретным целям. Пока — там одни намеки.

Во-первых, программа написана без учета мнений всех игроков рынка и под одного участника. Это все равно, что французская компания Renault и китайская Geely на коленке нарисовали стратегию развития автомобилестроения, при этом не пригласив сильнейших игроков — таких как Toyota, Tesla и Volkswagen. Во-вторых, есть устойчивое ощущение, что презентация такой "программы" — это скрытая попытка лоббистов продавить свободную экономическую зону под одного игрока, на одной конкретной территории, под достаточно конкретный инвестпроект.

Стратегия по развитию титановой отрасли должна обсуждаться не в узком кругу, а на более высоком уровне — на уровне премьера, парламента и даже президента. Обсуждаться публично, более широко с участием тех, кто принимает решения по налоговым вопросам. Там речь идет о налоговых и других льготах, о свободных экономических зонах и протекционизме со стороны правительства — в обмен на будущие рабочие места и будущую валютную выручку. Пока нет конкретного action plan и нет законопроекта по поддержке титановой отрасли, это просто пустые слова о трех виртуальных сценариях и сказки о хлорном облаке над Запорожьем. Увы — в документе много манипуляций", — прокомментировал Олег Арестархов, руководитель управления корпоративных коммуникаций Group DF.



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua



