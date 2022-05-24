- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Верховный суд подтвердил возврат государству принадлежавших Фирташу 49% ЗТМК
Кассационный хозяйственный суд 23 мая оставил в силе решения Хозяйственного суда Запорожской области от 4 августа 2021 года и Центрального апелляционного хозяйственного суда от 30 ноября 2021 года, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината должен быть возвращен в собственность государства.
Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа и владевшей 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Данное решение уже является окончательным.
Напомним, что ранее упомянутые суды по иску САП в интересах ФГИ установили, что Tolexis Trading после получения в 2013 году доли новосозданного ООО "ЗТМК" не исполнила своих обязательств по вложению 110 млн грн в модернизацию предприятия с 2013 по первый квартал 2015 года.
В суде было доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" была мажоритарной - 51%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Установлено, что назначенным менеджментом были растрачены привлеченные 110 млн грн инвестиций на погашение ранее созданных ООО "ЗТМК" задолженностей за энергоносители перед кредиторами, связанными с самой же Group DF. Позже эти деньги были выведены на счета офшорных фирм, а на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн.
При этом адвокаты Tolexis Trading после решения уже апелляционного суда в ноябре заявили, что тот принял его с рядом процессуальных нарушений, которые свидетельствуют о политическом давлении на суд, и обжалуют его в Верховном суде. Однако действия компании, как сказано выше, успехом для нее не увенчались.