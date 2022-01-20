АМКУ расследует законность продажи титанового бизнеса Фирташа россиянам

Антимонопольный комитет по собственной инициативе решил начать расследование сделки по продаже всех активов Ukrainian Chemical Products ("Крымский Титан") в Крыму компании "Русский титан".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет узнал о продаже из средств массовой информации. Внимание привлекло то, что ни одна из компаний не подала АМКУ заявление о приобретении активов.

Комитет решил установить, является ли сделка концентрацией и должны ли были компании обращаться в АМКУ, чтобы получить соответствующее разрешение. Кроме того, были ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, выяснит АМКУ.

"В случае установления фактов нарушения нового владельца активов Ukrainian Chemical Products будет ждать ответственность в виде штрафных санкций — до 5% дохода (выручки) за год, предшествующий наложению штрафа", — резюмировали в комитете.

Мощности Ukrainian Chemical Products находятся в Армянске (Крым). Предприятие производит титановую продукцию. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем (контролером) общества является Дмитрий Фирташ.

В декабре пресс-служба DF Group сообщила, что Ukrainian Chemical Products продала все свои активы в Крыму компании “Русский титан”.

Компания Фирташа интересна тем, что зарегистрирована одновременно в Украине и России.

Когда в июне 2021 года СНБО наложил санкции на Фирташа, свое решение совет объяснил как раз его бизнесом. Дело в том, что, по информации СНБО, Фирташ поставлял сырье российской военной промышленности. Тогда бизнесмен заявлял, что не намерен сворачивать свой титановый бизнес из-за санкций.