Экономика 1 час назад

Group DF продолжит работу, несмотря на санкции в отношении Фирташа

Компания продолжит выполнение контрактов во всех своих бизнесах, в том числе и титановом

Дмитрий Фирташ. Фото: hromadske.ua Дмитрий Фирташ. Фото: hromadske.ua
Дмитрий Фирташ. Фото: hromadske.ua

Компания Group DF Дмитрия Фирташа продолжит работу, несмотря на санкции, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны в отношении их акционера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"24 июня 2021 года был опубликован Указ Президента Украины, которым введены персональные санкции в отношении акционера группы, а также санкции в отношении  одной из компаний группы. Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо, но мы не намерены детально комментировать решение СНБО в этом обращении. Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями", — сказано в сообщении.

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Согласно ему, компания нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех своих бизнесов, в том числе и титанового.

 Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. 

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

В свою очередь адвокаты Фирташа заявили, что он категорически отрицает обвинения и считает их неверными.

24 июня Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие эти санкции.

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